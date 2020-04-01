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كُتّاب وآراء
مساعدة طبية تدعم أداء مستشفى مدينة الحسيمة
تستمرّ المبادرات المدنية المساهمة في مكافحة تداعيات انتشار جائحة فيروس "كورونا" بتبرّع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمجموعة من المنتجات الطبية لمستشفى محمد الخامس في مدينة الحسيمة.
ويأتي هذا الدّعم بعدما تبرّعت الهيئة الحقوقية ذاتها بمجموعة من المستلزمات الطبية وشبه الطبية لمستشفى ابن سينا، في مدينة الرباط، خلال الأسبوع الماضي.
وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ هذه "المبادرة الثانية لدعم المستشفيات تقوم بها الجمعية بتنسيق مع فرعها المحلي بالحسيمة تضامنا مع الريف، نظرا للوضع الصعب الذي يعيشه مستشفى محمد الخامس، وتضامنا مع المعتقلين السياسيين بالريف".
ويتعلّق الأمر بأربعمائة وأربعين عباءة طبية، وثلاثين طقما شاملا لغرفة الجراحة، وخمسين علبة للفحص الطبي (Boites de fans pour examen)، أُرسِلَت لمساعدة مستشفى محمد الخامس بمدينة الحسيمة في مكافحة تداعيات انتشار جائحة "كورونا".