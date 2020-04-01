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التحاليل تبرز إصابتين جديدتين بكورونا في زاكورة

التحاليل تبرز إصابتين جديدتين بكورونا في زاكورة
محمد ايت حساين
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:18

أفادت مصادر طبية مسؤولة بمدينة أكدز بأن التحاليل المخبرية التي أجريت لشخصين يقطنان بدوار إسفالن بجماعة أفلام ندرا، إقليم زاكورة، كانت نتائجها إيجابية، ما يؤكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالتين المسجلتين في دائرة أكدز، أولاهما تتعلق برجل مزداد سنة 1948، وهو مهاجر بالديار الفرنسية عاد إلى المغرب في الطائرة نفسها التي عاد عبرها المصاب الأول من أكدز؛ فيما الحالة الثانية لشابة مزداد سنة 1992، وهي حفيدة المصاب الأول.

وذكرت المصادر ذاتها أن الأطقم الطبية وضعت المصابين بالفيروس القاتل في "الحجر الصحي" في غرفة مخصصة لهذا الغرض، بمستشفى الدراق بمدينة زاكورة، حيت يتم التكفل بهما لمتابعة العلاج.

وبإعلان تسجيل حالتي إصابة جديدتين في دائرة أكدز، ارتفعت حصيلة المصابين بجهة درعة تافيلالت إلى 13 حالة إصابة، ثلاث بأكدز، وأربع بأرفود، وخمس بالريش، وواحدة في قلعة مكونة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من درعة تافيلالت الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:37
المرجو من السلطات الاقليمية بكل من ميدلت و زاكورة اتخاذ ما يلزم لاحتواء الوضع.
رغم تسجيل 4 حالات بارفود وواحدة بقلعة مكونة الا ان الوضع هناك تحت السيطرة.
اخاف ان تتحول مدينة الريش ب 5 اصابات و زاكورة ب 3 بؤرتين للوباء بالجهة.
الله احفظ اقليم ورززات الاقليم الوحيد السليم من الاصابة الى حد الان.
نموذج قلعة مكونة اقليم تنغير في التعامل مع الوباء مثالي.
اصابة واحدة تم خضع 54 شخصا للحجر الصحي رغم كون نتيجة زوجة المصاب سلبية.
الله اشافي الجميع. وبقاو فديوركوم.
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2 - كرونا يستغل المواصلات الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:40
عكس اللقاح الطبيعي الذي يستغل الحشرات والرياح للتكاتر والتوالد.فان كرونا يستغل الانسان في تنقلاته ليخنق حركاته وتنفسه. فمن يعبث الطبيعة ام الانسان؟؟؟
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3 - عادل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 12:47
اللهم لا تجعلنا من أموات كورونا، ليس خوفا من الموت، ولكن رأفة بأهالينا، فلا فرصة لهم في التوادع مع الميت ولا تغسيله ولا وقوف المشيعين على دفنه، ولا معزين في عزائه الغير موجود أصلا...فاللهم أطل أعمارنا وأعماركم إلى ما بعد كورونا...
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