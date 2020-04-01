التحاليل تبرز إصابتين جديدتين بكورونا في زاكورة

محمد ايت حساين

أفادت مصادر طبية مسؤولة بمدينة أكدز بأن التحاليل المخبرية التي أجريت لشخصين يقطنان بدوار إسفالن بجماعة أفلام ندرا، إقليم زاكورة، كانت نتائجها إيجابية، ما يؤكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحالتين المسجلتين في دائرة أكدز، أولاهما تتعلق برجل مزداد سنة 1948، وهو مهاجر بالديار الفرنسية عاد إلى المغرب في الطائرة نفسها التي عاد عبرها المصاب الأول من أكدز؛ فيما الحالة الثانية لشابة مزداد سنة 1992، وهي حفيدة المصاب الأول.

وذكرت المصادر ذاتها أن الأطقم الطبية وضعت المصابين بالفيروس القاتل في "الحجر الصحي" في غرفة مخصصة لهذا الغرض، بمستشفى الدراق بمدينة زاكورة، حيت يتم التكفل بهما لمتابعة العلاج.

وبإعلان تسجيل حالتي إصابة جديدتين في دائرة أكدز، ارتفعت حصيلة المصابين بجهة درعة تافيلالت إلى 13 حالة إصابة، ثلاث بأكدز، وأربع بأرفود، وخمس بالريش، وواحدة في قلعة مكونة.