توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة، مع نزول أمطار ضعيفة أو زخات مطرية بكل من منطقة طنجة واللكوس والريف الغربي والواجهة المتوسطية والسايس وشمال المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة أو بقايا من القطرات فوق السواحل والسهول الواقعة شمال الدار البيضاء، خصوصا خلال النصف الأول من النهار، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الوسطى.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال الغربي مرفوقة برياح قوية نوعا ما فوق المنطقة الشرقية والسايس والمرتفعات ومنطقة طنجة، ومعتدلة شمالية غربية فوق الشمال، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 درجات و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و15 درجة بالواجهة المتوسطية وبالشمال والوسط وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و23 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والسايس، وما بين 15 و21 درجة بباقي جهات المنطقة الشرقية والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.