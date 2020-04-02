24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  2. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

  3. محنة أسرة مع الفقر (5.00)

  4. بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ (5.00)

  5. شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الخميس 02 أبريل 2020 - 06:20

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء غائمة، مع نزول أمطار ضعيفة أو زخات مطرية بكل من منطقة طنجة واللكوس والريف الغربي والواجهة المتوسطية والسايس وشمال المنطقة الشرقية.

كما سيلاحظ مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية ضعيفة أو بقايا من القطرات فوق السواحل والسهول الواقعة شمال الدار البيضاء، خصوصا خلال النصف الأول من النهار، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة. وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الوسطى.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال الغربي مرفوقة برياح قوية نوعا ما فوق المنطقة الشرقية والسايس والمرتفعات ومنطقة طنجة، ومعتدلة شمالية غربية فوق الشمال، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 درجات و06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والريف والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 09 و15 درجة بالواجهة المتوسطية وبالشمال والوسط وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 17 و23 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية والسايس، وما بين 15 و21 درجة بباقي جهات المنطقة الشرقية والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الوسطى وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والسواحل الجنوبية، وما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و36 درجة بأقصى الجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.