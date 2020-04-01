8 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في مليلية‎

هسبريس من الناظور

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمدينة مليلية، حيث وضعت رهن الحجر الصحي.

وكانت آخر الإحصائيات المعلنة من طرف السلطات الصحية الإسبانية أكدت تسجيل 54 حالة مؤكدة إصابتها بالفيروس، ليرتفع العدد إلى 62 حالة.

وأوردت المصالح الصحية أن 27 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى، بينها ثلاث حالات تتواجد بوحدة العناية المركزة بسبب وضعها الصحي المتدهور.