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الرئيسية | جهات | عامل تزنيت يتفقّد المستفيدين من "مبادرة الإيواء"

عامل تزنيت يتفقّد المستفيدين من "مبادرة الإيواء"

عامل تزنيت يتفقّد المستفيدين من "مبادرة الإيواء"
مصطفى البكار
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 20:28

زار حسن خليل، عامل إقليم تزنيت، اليوم الأربعاء، عشرات الأشخاص المُتخلى عنهم والمشردين المستفيدين من مبادرة الإيواء، المندرجة ضمن الإجراءات الاحترازية التي باشرتها المصالح الإقليمية، بتنسيق مع المجتمع المدني، للحد من تفشي وباء "كورونا" المستجد.

ووقف المسؤول الترابي خلال زيارته على جاهزية المكان المخصص لإيواء هذه الفئة الاجتماعية ومدى استفادتها من كافة التدابير الوقائية، قصد منع إصابتها بمرض "كوفيد-19"، بما فيها التغذية والنظافة والتعقيم وغيرها من التدابير المهمة.

وفي الوقت الذي أكّد فيه حسن خليل على ضرورة تظافر الجهود من أجل إنجاح هذا المرفق، أشار إلى أن السلطات الإقليمية تسير في طريق تنزيل أوراش مهمة ذات طابع اجتماعي بشراكة مع جماعة تزنيت، ضمن مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وكانت الجهات المشرفة على هذه البادرة الاجتماعية، والمكوّنة من عمالة تزنيت والمجلس الجماعي المحلي ومختلف المصالح الإقليمية، بتنسيق مع جمعيتي "ولاد تزنيت"و"لكم"، باشرت منذ أزيد من أسبوع مخطّطها الاستعجالي لاستقطاب جميع الأشخاص بدون مأوى على صعيد الإقليم، قصد إيوائهم داخل فضاء البناية الداخلية لملعب المسيرة، حماية لهم من الجائحة وتمكينهم من كافة الضروريات.

ومكّن تسخير المشرفين على العملية لمختلف الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية، من إنقاذ 51 شخصا، من بينهم نساء، من الشارع في ظرف وجيز، إذ وُضعوا تحت العناية اللازمة ومُكنوا من العناية الصحية والاجتماعية، التي من شأنها حمايتهم من الفيروس، باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة به.

يذكر أن عامل تزنيت كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بكل من الكاتب العام لعمالة تزنيت، ورئيس المجلس الجماعي، ومندوبيْ الإنعاش والتعاون الوطني، وعدة فاعلين منتخبين وجمعويين بالمدينة.

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