أكاديمية التربية لبني ملال تنتج 193 موردا رقميا

حميد رزقي من بني ملال

أنتجت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، بدعم من شركائها، خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و31 مارس 2020، ما مجموعه 193 موردا رقميا، تغطي الأسابيع الثمانية المتبقية من الموسم الدراسي الحالي، إذ تم تسجيل 34 درسا لمادة الرياضيات، و21 درسا لمادة الفيزياء والكيمياء، و24 درسا لمادة علوم الحياة والأرض، و18 درسا لمادة اللغة الفرنسية، و13 درسا لمادة اللغة العربية، و18 درسا لمادة اللغة الإنجليزية، و17 درسا لمادة الفلسفة، و11 درسا لمادة التربية الإسلامية، بالإضافة إلى 18 درسا لمادة الاجتماعيات، بالنسبة إلى مستوى الجذع المشترك العلمي.

وبالنسبة إلى المواد "غير الممتحنة" الخاصة بمسالك العلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة والأرض، وعلوم رياضية أ/ب لمستوى السنة الثانية بكالوريا، تمّ تسجيل 4 دروس لمادة اللغة العربية، و8 دروس لمادة اللغة الفرنسية، و7 دروس لمادة التربية الإسلامية.

وأفاد بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الأكاديمية توصلت بعدد من الموارد الرقمية لمختلف المستويات الدراسية، ساهمت بها مجموعة من الأستاذات والأساتذة بالجهة، سيتم استثمارها لإغناء المنظومة التربوية الجهوية، بعد تدقيق مدى احترامها للمواصفات التقنية اللازم، كما تواصل تصوير دروس إضافية، خاصة بحصص الدعم والتقوية، من خلال تمارين تطبيقية وأنشطة داعمة تهم مختلف مواد الجذع المشترك العلمي.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه في سياق تنويع الوسائل المتاحة في مجال "التعليم عن بعد"، وتيسير عمل الأستاذات والأساتذة للتواصل المباشر مع تلميذاتهم وتلاميذهم بسلكي التعليم الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي، بلغ عدد الأقسام الافتراضية المحدثة بالجهة 28000 قسم بالتعليم العمومي و959 قسما بالتعليم الخصوصي، باستثمار مسطحة Teams المدمجة في منظومة مسار، والتي تسمح بتنظيم دورات تعليمية عن بعد، بإشراك التلميذات والتلاميذ عبر عروض تقديمية، ونصوص رقمية، وتقنيات الصوت والفيديو، مع تنظيم لقاءات افتراضية عن بعد مع المديرين والأساتذة المعنيين لمصاحبتهم من أجل الاستعمال الجيد لهذه المسطحة.

وذكر المصدر ذاته، أن الأكاديمية شكلت منذ الاثنين 16 مارس 2020 فريق عمل جهوي، وفرق عمل إقليمية، تضم مفتشين، وأساتذة لمختلف المواد الخاصة بالجذع المشترك العلمي، والمواد غير الممتحنة الخاصة بالسنة الثانية بكالوريا، وطاقما تربويا إداريا وتقنيا، بهدف إنتاج مضامين رقمية ودروس مصورة خاصة بهذين المسلكين، اللذين أسند إعداد مضامينهما للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

وتأتي هذه العملية تبعا للقرار الذي تم اتخاذه في شأن التوقيف الاستثنائي للمدارس كتدبير احترازي للوقاية من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وتعويضه بالتمدرس عن بعد، وفي إطار جهود وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لضمان الاستمرارية البيداغوجية، ومتابعة التلميذات والتلاميذ للدروس عن بعد.