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كُتّاب وآراء
عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
تفقّد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، الأربعاء، مستشفى الحسن الثاني بالمدينة، إذ وقف على سير عمل الأطقم الطبية المتكوّنة من أطباء وممرضين ومساعدين تابعين للمندوبية الإقليمية للصحة بعاصمة الشاوية، وفريق طبي آخر ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.
واطمأنّ عامل الإقليم على مرضى "كوفيد-19" بمستشفى سطات، ووقف على ظروف اشتغال الأطقم الصحية، المرابطة بالمؤسسة الصحية للحد من انتشار جائحة "كورونا"، وتقديم المساعدات الضرورية لكل المواطنين.
وفي السياق ذاته، قام المسؤول الترابي بجولة همّت أبرز شوارع المدينة وأزقتها، رفقة والي أمن سطات وممثلي السلطة المحلية، في إطار المجهودات المتواصلة من طرف السلطة الإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية لفرض حالة الطوارئ بالإقليم.
وأعطى عامل الإقليم توجيهاته لرجال السلطة ومسؤولي مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي والقوات المساعدة، للتواصل مع المواطنين والتعامل معهم بطرق الإقناع، لدفعهم إلى مزيد من الانخراط الإيجابي في الجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين، لحمايتهم من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
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تعليقات الزوّار (2)
أما زيارة الغرفه الموجهة لتطبيل والديكور فهذا لا يعني شي