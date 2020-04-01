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الرئيسية | جهات | عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"

عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"

عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:37

تفقّد إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، الأربعاء، مستشفى الحسن الثاني بالمدينة، إذ وقف على سير عمل الأطقم الطبية المتكوّنة من أطباء وممرضين ومساعدين تابعين للمندوبية الإقليمية للصحة بعاصمة الشاوية، وفريق طبي آخر ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي.

واطمأنّ عامل الإقليم على مرضى "كوفيد-19" بمستشفى سطات، ووقف على ظروف اشتغال الأطقم الصحية، المرابطة بالمؤسسة الصحية للحد من انتشار جائحة "كورونا"، وتقديم المساعدات الضرورية لكل المواطنين.

وفي السياق ذاته، قام المسؤول الترابي بجولة همّت أبرز شوارع المدينة وأزقتها، رفقة والي أمن سطات وممثلي السلطة المحلية، في إطار المجهودات المتواصلة من طرف السلطة الإقليمية والمحلية والمصالح الأمنية لفرض حالة الطوارئ بالإقليم.

وأعطى عامل الإقليم توجيهاته لرجال السلطة ومسؤولي مصالح الأمن الوطني، والدرك الملكي والقوات المساعدة، للتواصل مع المواطنين والتعامل معهم بطرق الإقناع، لدفعهم إلى مزيد من الانخراط الإيجابي في الجهود المبذولة من طرف كل المتدخلين، لحمايتهم من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Nabil الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:00
نطلب من السيد العامل زيارة الغرفه التي صورتها المريضة في المستعجلات ازبال وفي الارض وسخ واهمال
أما زيارة الغرفه الموجهة لتطبيل والديكور فهذا لا يعني شي
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13
2 - lamzabi الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:21
السيد العامل يشكر على هذه الإلتفاتة ولكن باقي مدن الإقليم لاتتوفر لا على مستشفيات ولا على أطباء وكأننا نعيش في العصور الوسطى ، وخاصة دائرتا ابن أحمد الشمالية والجنوبية حيت يفوق سكانهما 300000 نسمة إنها حكرة وإهانة وخاصة بعد تهريب الاطباء من مستشفى المنطقة با بن أحمد الى مستشفى الإقليمي بسطات .
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