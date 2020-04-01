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الرئيسية | جهات | "فيروس كورونا" ينأى عن طبيبة أطفال في خنيفرة

"فيروس كورونا" ينأى عن طبيبة أطفال في خنيفرة

"فيروس كورونا" ينأى عن طبيبة أطفال في خنيفرة
ياسين أوشن
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:45

أبعدت التحاليل السلبية، مساء الأربعاء، "كورونا" عن زوجة مهندس معماري تأكدت إصابته بالفيروس أمس الثلاثاء بخنيفرة.

ووفق مصدر هسبريس، فإن المستشفى الإقليمي بخنيفرة توصل، قبل قليل، بنتيجة تحاليل الزوجة التي تشتغل طبيبة أخصائية للأطفال، تؤكد أنها غير حامل للفيروس.

وأردف المصدر نفسه، في تصريح للجريدة، أنه في الوقت الذي نُقل زوجها منذ أمس الثلاثاء إلى مصلحة العزل بالمستشفى عينه من أجل العلاج، ستُغادر الطبيبة المستشفى غدا الخميس بعد خلو جسدها من "كوفيد-19".

وأشار المصدر عينه إلى أن خلية اليقظة سترافقها إلى منزلها، وستظل الطبيبة في الحجر الصحي المنزلي لـ14 يوما، مع متابعة حالتها الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - خنيفري الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:57
سؤال كيف لزوج طبيبة ان يكون وافد الى مدينة ؟؟؟؟؟؟ اليس هناك حجر صحي على مدن لتفادي الاصابات بهذا شكل . يجب فتح تحقيق في الموضوع .
لقد اهتزت ساكنة المدينة البارحة خاصة بعد ان علموا ان زوجة المصاب طبيبة تشتغل في المستشفى الاقليمي و لها عيادة خاصة .
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2 - مراد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:58
اللهم احفظ جميع المسلمين وارفع عنا هذا البلاء،إنك على كل شيء قدير
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21
3 - بدر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:11
الله اكبر اللهم ارفع عنا البلاء
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11
4 - Justice pour tous الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:16
Il faut que les autorités ouvrent une enquête sur comment cet ingénieur a-t-il arrivé depuis rabat à Khenifra en ce temps de confinement. Les lois doivent être applicables d'une manière égalitaire sur tous les citoyens.
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7
5 - هشام المخ الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:25
يجب فتح تحقيق مع الطبيبة لانها المسؤولة عن فزع ساكنة خنيفرة .بتصرفها الطائش المتمثل في ترحيل زوجها من تمارة الى خنيفرة دون اخذ إذن من السلطات المعنية .يجب معاقبتها على افعالها المخلة بالقانون
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11
6 - صاحب القلم الأحمر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:27
الحمدلله على سلامتها والله يشافي زوجها السيد المهندس الله يخف عنه ما نزل هو وجميع مرضى المسلمين والبشرية جمعاء يارب العالمين.
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3
7 - خالد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:29
نتمنى الشفاء العاجل لزوج الطبيبة ، و لا داعي للتعاليق الغير المنطقية كالتعليق الذي يقول ان زوجة المصاب بكوفيد19 طبيبة أطفال بالمستشفى الاقليمي لخنيفرة و نفس الوقت لها عيادة خاصة وهذا غير ممكن لأنها طبيبة بالقطاع العام و لا يمكنها أن تتوفر على عيادة خاصة بها لانها ما زالت تابعة للقطاع العام في إطار عقدة مع وزارة الصحة كجميع موظفي الوظيفة العمومية. فلا داعي لمثل هذا الإشاعات المغرضة.
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