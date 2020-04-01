عائلة واحدة تجمع 12 إصابة بكورونا في الريش

محمد ايت حساين

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت، اليوم الأربعاء، على 13 شخصا بمدينة الريش، إقليم ميدلت، للكشف عن وباء "كوفيد-19"، أن سبع حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بالمدينة ذاتها إلى 12 حالة من عائلة واحدة.

وكشف مصدر مسؤول، أن الحالات السبع الجديدة كلها من عائلة الحالات المسجلة سابقا في المدينة نفسها، مشيرا إلى أن جميع المصابين خالطوا المصابة الأولى التي توفي زوجها قبل أيام.

وبإعلان تسجيل سبع حالات إصابة جديدة، ارتفع عدد المصابين في درعة تافيلالت إلى 20 مصابا ومصابة، 12 في مدينة الريش، و4 في أرفود، و3 بأكدز، وحالة واحدة في قلعة مكونة.

وكشفت وزارة الصحة، قبل قليل، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.