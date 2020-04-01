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الرئيسية | جهات | عائلة واحدة تجمع 12 إصابة بكورونا في الريش

عائلة واحدة تجمع 12 إصابة بكورونا في الريش

عائلة واحدة تجمع 12 إصابة بكورونا في الريش
محمد ايت حساين
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:00

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت، اليوم الأربعاء، على 13 شخصا بمدينة الريش، إقليم ميدلت، للكشف عن وباء "كوفيد-19"، أن سبع حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بالمدينة ذاتها إلى 12 حالة من عائلة واحدة.

وكشف مصدر مسؤول، أن الحالات السبع الجديدة كلها من عائلة الحالات المسجلة سابقا في المدينة نفسها، مشيرا إلى أن جميع المصابين خالطوا المصابة الأولى التي توفي زوجها قبل أيام.

وبإعلان تسجيل سبع حالات إصابة جديدة، ارتفع عدد المصابين في درعة تافيلالت إلى 20 مصابا ومصابة، 12 في مدينة الريش، و4 في أرفود، و3 بأكدز، وحالة واحدة في قلعة مكونة.

وكشفت وزارة الصحة، قبل قليل، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطنة حرة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:14
الله إعفو عليهوم ردو البال الخوت عافكوم مدربوش كولشي فزيرو.انا ره ١٤ يوم وانا محبوسة فدار عمرني مخرجت صافي بديت كنتخنق عييت ولكن معندي مندير نزيد نصبر.
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2 - غاضب من درعة تافيلالت الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:15
قلتها سابقا. اخاف ان تكون الريش و زاكورة بؤرتين للوباء بالجهة.
على السلطات الاقليمية بكل من ميدلت وزاكورة التحرك.
الحجر المنزلي للمخالطين لا يكفي.
قلعة مكونة اقليم تنغير مثال يحتدى به,
وضعوا كل المخالطين في حجر صحي رغم كون زوجة المصاب سليمة
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9
3 - بالشفاء الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:15
المهم يبقاو مجموعين لتفادي تفشي المرض .هذا الدور المهم للحجر . اللهم شافي الجميع وارفع هذا الوباء
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4 - البيضاوي11 الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:19
يجب تتبع وحصر لائحة وسلسلة المخالطين لهذه العائلة باقصى سرعة قبل فوات الاوان......لكن السوال هل المقدم مؤهل للقيام بهذه المهمة....؟..لا اظن.الارقام ستتزايد بمحيط العاىاة حتما .المرجو من العاىىة التعاون مع السلطات .
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6
5 - Mohammed الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:21
الريش مدينة صغيرة ربي يحفضها و يحفظ المغرب الحبيب و اطالب ساكنات الريش بي اخد الحيطة و الحدر المدينة صغيرة
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7
6 - عبد السلام الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:26
اللهم اشفهم وجميع المرضى. وارحم جميع الموتى
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5
7 - مغربية وأفتخر الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:30
شكرا هيسبريس على مجهوداتكم المبذولة لإيصالينا كل الأخبار أول بأول
والله يجعل في قضائه لطف ويشافي المرضى ويرحم الأموات ويبعد هذآ الوباء القاتل عن الباقين يارب
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8 - A man from this world الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:33
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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