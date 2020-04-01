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كُتّاب وآراء
عائلة واحدة تجمع 12 إصابة بكورونا في الريش
كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت، اليوم الأربعاء، على 13 شخصا بمدينة الريش، إقليم ميدلت، للكشف عن وباء "كوفيد-19"، أن سبع حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بالمدينة ذاتها إلى 12 حالة من عائلة واحدة.
وكشف مصدر مسؤول، أن الحالات السبع الجديدة كلها من عائلة الحالات المسجلة سابقا في المدينة نفسها، مشيرا إلى أن جميع المصابين خالطوا المصابة الأولى التي توفي زوجها قبل أيام.
وبإعلان تسجيل سبع حالات إصابة جديدة، ارتفع عدد المصابين في درعة تافيلالت إلى 20 مصابا ومصابة، 12 في مدينة الريش، و4 في أرفود، و3 بأكدز، وحالة واحدة في قلعة مكونة.
وكشفت وزارة الصحة، قبل قليل، تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
على السلطات الاقليمية بكل من ميدلت وزاكورة التحرك.
الحجر المنزلي للمخالطين لا يكفي.
قلعة مكونة اقليم تنغير مثال يحتدى به,
وضعوا كل المخالطين في حجر صحي رغم كون زوجة المصاب سليمة
والله يجعل في قضائه لطف ويشافي المرضى ويرحم الأموات ويبعد هذآ الوباء القاتل عن الباقين يارب
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة