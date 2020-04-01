ارتفاع عدد المصابين بــ"كورونا" إلى 55 بسبتة

جمال سماحي من تطوان

أعلنت الهيئة الاستشارية للصحة والاستهلاك بسبتة المحتلة، والمعهد الوطني للتدبير الصحي، تسجيل أربع حالات جديدة أثبتت نتائج التحاليل المخبرية إصابتها بـ "كوفيد-19"، لتبلغ حصيلة المصابين بالفيروس في المدينة 55 حالة إلى حدود الأربعاء.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن "48 شخصا من مجموع المصابين بفيروس "كورونا" بسبتة، يخضعون للعزل الصحي في منازلهم"، مضيفة أن "هناك ثلاث حالات تتواجد بقسم العناية المركزة، من ضمنها إحدى الحالات الجديدة، والتي تعود لشابة تبلغ من العمر 27 سنة".

وأوضح المصدر الإعلامي ذاته، أن "هناك حالتين تخضعان للعزل الصحي تحت المراقبة، بينما يرقد شخص واحد بالمستشفى الجامعي بسبتة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة إلى حد الآن"، مشيرا إلى أن من بين الحالات المسجلة هناك "ثمانية مهنيين بقطاع الصحة، والذين خضعوا للعزل الصحي داخل منازلهم".

وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "البويبلو دي سيوتا" المحلية، أنه استنادا إلى تقرير للمعهد الوطني للتدبير الصحي، فإن "إصابة 16 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد بسبتة، كان بسبب حفل خاص، أقيم في 12 مارس الماضي، لتوديع زميل أحيل على التقاعد"، موضحة أن "الحفل عرف حضور شخص قادم من مدريد، بؤرة الوباء بإسبانيا، وانتقلت العدوى إلى ستة أشخاص، نقلوها بدورهم إلى المتصلين بهم، حتى وصل عدد الحالات المؤكدة إلى 16".