تفاصيل الحالة الوبائية لكورونا في "جهة فاس"

رشيد الكويرتي من فاس

كشفت وزارة الصحة، مساء الأربعاء، حصيلة تفشي وباء "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية (إلى حدود الساعة 6 مساء) على صعيد مختلف جهات المملكة، بإعلان تسجيل 40 حالة إصابة جديدة على الصعيد الوطني، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس، منذ بداية تفشي الوباء وحتى غاية الفترة المعنية، إلى 642 حالة.

ووفق المعطيات الإحصائية المذكورة، المتعلقة بالحالة الوبائية إلى حدود الساعة السادسة من مساء الأربعاء دائما، فقد سُجلت 5 حالات جديدة بجهة فاس مكناس، لينتقل مجموع عدد المصابين بها من 105 إلى 110 حالة خلال هذه الفترة الزمنية.

ووفق معطيات رسمية تتعلق بالحالة الوبائية بجهة فاس مكناس، حصلت عليها هسبريس، فقد تقاسم الحالات الخمس الجديدة المعلن عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد بالجهة، إقليما إفران بـ3 حالات، وتازة بحالتين.

ويضع التوزيع الجغرافي لحصيلة الإصابات بـ"كورونا" بجهة فاس مكناس مدينة مكناس، التي يخضع فيها المرضى للعلاج بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل ومستشفى سيدي سعيد، على رأس القائمة بـ 52 حالة، تليها مدينة فاس، التي يُستقبل المرضى بالوباء فيها بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، بما مجموعه 32 حالة.

المعطيات ذاتها تشير إلى أنه سُجل ما مجموعه 11 حالة إصابة، حتى الساعة المذكورة، بإقليم تازة، والذي يتم إخضاع مرضاه بـ"كورونا" للعلاج بمستشفى ابن باجة، متبوعا بإقليم إفران، الذي يخضع مصابوه بالوباء المذكور للعلاج بمستشفى 20 غشت بمدينة أزرو، بـ 10 حالات مؤكدة.

وبينما استقرت حصيلة الإصابات بإقليم صفرو في 5 حالات مؤكدة، علما أن جميع المصابين بالإقليم يتم توجيههم للحجر الطبي والعلاج بمستشفى محمد الخامس بعاصمة حب الملوك، ظلت أقاليم جهة فاس مكناس الأخرى، وهي تاونات وبولمان ومولاي يعقوب، سالمة من تسجيل أية إصابة بفيروس "كوفيد 19" إلى غاية هذه اللحظة.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت في حصيلة أخيرة تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد إلى غاية التاسعة ليلا من يوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 654 حالة، كان نصيب جهة فاس مكناس منها صفر حالة إضافية، أي باستقرار الحصيلة في 110 حالة.