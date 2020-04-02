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التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة

التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 02 أبريل 2020 - 12:10

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس :

- طنجة : 13 ملم - تازة : 06 ملم - النواصر وإفران : 05 ملم - الحسيمة وشفشاون والعرائش والمحمدية : 03 ملم - الناظور والرباط -سلا وفاس والصويرة : 02 ملم - وجدة والدار البيضاء أنفا والجديدة : 01 ملم - تطوان ومكناس وبنسليمان : أقل من ملم.

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