التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس :

- طنجة : 13 ملم - تازة : 06 ملم - النواصر وإفران : 05 ملم - الحسيمة وشفشاون والعرائش والمحمدية : 03 ملم - الناظور والرباط -سلا وفاس والصويرة : 02 ملم - وجدة والدار البيضاء أنفا والجديدة : 01 ملم - تطوان ومكناس وبنسليمان : أقل من ملم.