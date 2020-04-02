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تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ابن جرير

تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ابن جرير
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 02 أبريل 2020 - 14:10

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن امرأة خمسينية من مدينة ابن جرير، بإقليم الرحامنة، تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعها للتحاليل المختبرية.

وحسب مصادر الجريدة فإن التحاليل المختبرية أظهرت، اليوم الخميس، أن القاطنة بحي الأمل في ابن جرير أصيبت بالفيروس؛ وتتواجد حاليا بمدينة مراكش قصد الاستشفاء.

وأشارت مصادر محلية إلى كون المرأة المذكورة تعاني من مرض مزمن، وبعد ظهور بعض الأعراض عليها تم نقلها صوب مراكش، لتظهر النتائج المخبرية إيجابية اليوم الخميس.

وخلف انتشار الخبر وسط أقارب المصابة والجيران هلعا كبيرا، في حين يرتقب إخضاع الجميع للفحوصات الطبية ووضعهم تحت الحجر الصحي، بعد أن حلت المصالح المختصة والسلطات المحلية بالمكان.

الإحصائيات الرسمية تقول إن جهة الدار البيضاء عرفت رصد 188 حالة منذ وصول الجائحة إلى المغرب، و126 في مراكش آسفي، و114 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و110 حالات في فاس مكناس.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مبارك لعميم الخميس 02 أبريل 2020 - 14:21
اللهم احفظ هذا البلد من كل مكروه واحفظ البشرية جميعا برحمتك يا ارحم الراحمين
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6
2 - المخلوف الخميس 02 أبريل 2020 - 14:24
إن كان هذا الوباء من عند الله فمرحبا بقدر اللّٰه وان كان من صنع الانسان،فنقول له لقد ارقت و ادمعت جفونا،ومزقت أوصال الامهات والاباء والأبناء والاحفاد.فنعوذ بالله منك الى يوم يبعثون.وحسبنا الله ونعم الوكيل
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3 - غيور على المغرب الخميس 02 أبريل 2020 - 14:28
المرجو من السلطات المحلية و المعنية اتجاه احياء المملكة المغربية الحد من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى من اجل التسوق و شراء مستلزمات المنزل ان يخصص يوم فلاسبوع و دلك للحد من تفشي هدا المرض الفتاك كورونا الدي اودى بحياة المواطنين والحد من الأسواق العشوائية
وجزيل الشكر والتقدير لكل من رجال الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المسلحة الملكية و البحرية الساهرين على الوطن و الحد من تفشي مرض
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4 - abdou الخميس 02 أبريل 2020 - 14:32
المهم الله ارحم الموتى و يشافي المصابين
السؤال هو : واش هاد السيدة تصابت غير هكاك حيت فيها مرض مزمن ؟ ولا تعادات من جهة اخرى او من شخص اخر؟
حيث قلتو بلي المرض كينتقل من شخص الى اخر !!!
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5 - مغربية حرة الخميس 02 أبريل 2020 - 14:38
نتمنى لها الشفاء العاجل ولكن لم يذكر كيف اصيبت بهذا الوباء وهي تقطن بمدينة بن كرير من اين جاءها الوباء المرجو من هسبريس ان توافينا بالرد ونطلب من الله ان يرفع عنا البلاء اكثروا من الدعاء اخواني اخواتي هذه الايام لعل الله ان يستجيب لنا انه سميع مجيب.
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6 - حميدة بعقلو الخميس 02 أبريل 2020 - 14:43
المعدات الصينية اتبتت جودتها ادليل سيطرة الصين علا فيروس كورونا كوفيد ١٩
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7 - عبدو الخميس 02 أبريل 2020 - 14:45
الله يشفيها ويشفي جميع مرضي المسلمين امييييييييين يارب
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