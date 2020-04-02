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كُتّاب وآراء
تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في ابن جرير
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن امرأة خمسينية من مدينة ابن جرير، بإقليم الرحامنة، تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعها للتحاليل المختبرية.
وحسب مصادر الجريدة فإن التحاليل المختبرية أظهرت، اليوم الخميس، أن القاطنة بحي الأمل في ابن جرير أصيبت بالفيروس؛ وتتواجد حاليا بمدينة مراكش قصد الاستشفاء.
وأشارت مصادر محلية إلى كون المرأة المذكورة تعاني من مرض مزمن، وبعد ظهور بعض الأعراض عليها تم نقلها صوب مراكش، لتظهر النتائج المخبرية إيجابية اليوم الخميس.
وخلف انتشار الخبر وسط أقارب المصابة والجيران هلعا كبيرا، في حين يرتقب إخضاع الجميع للفحوصات الطبية ووضعهم تحت الحجر الصحي، بعد أن حلت المصالح المختصة والسلطات المحلية بالمكان.
الإحصائيات الرسمية تقول إن جهة الدار البيضاء عرفت رصد 188 حالة منذ وصول الجائحة إلى المغرب، و126 في مراكش آسفي، و114 في جهة الرباط سلا القنيطرة، و110 حالات في فاس مكناس.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
وجزيل الشكر والتقدير لكل من رجال الدرك الملكي و الأمن الوطني و القوات المسلحة الملكية و البحرية الساهرين على الوطن و الحد من تفشي مرض
السؤال هو : واش هاد السيدة تصابت غير هكاك حيت فيها مرض مزمن ؟ ولا تعادات من جهة اخرى او من شخص اخر؟
حيث قلتو بلي المرض كينتقل من شخص الى اخر !!!