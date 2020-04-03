"طاكسيات" تُوفّر خدمات مجانية لساكنة خنيفرة

ياسين أوشن

تزامنا مع حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب للحد من تفشي "فيروس كورونا" المستجد، أعلن أمين قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بخنيفرة، الخميس، توفيرَ النقل ليلا بالمجان للراغبين في التوجه إلى المستشفى أو الصيدلية.

وفي التفاصيل، جاء في إعلان أمين قطاع سيارات الأجرة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن "على سكان مدينة خنيفرة (المدار الحضري) الراغبين في التوجه ليلا وحصريا نحو المستشفى الإقليمي أو العودة منه أو نحو صيدلية الحراسة الليلية، ربط الاتصال مباشرة بأمين قطاع السيارات بخنيفرة من أجل توفير سيارة أجرة طيلة فترة الحجر الصحي".

وأضاف الإعلان قائلا: "حيث لا يمكن تحريك سيارة الأجرة ليلا إلا بعد استئذان المصالح الأمنية أو السلطات المحلية، وتحديد هوية السيارة وسائقها والهدف من تحريكها (ضرورة ملحة)، والمسار الذي ستسلكه ذهابا وإيابا والزمن المتوقع لذلك، فإن كل من سعى بطريقة ما إلى التلاعب بهذه الخدمة الإنسانية سيتحمل مسؤوليته في ذلك".

وفي السياق نفسه، قال جمال وعظيم، أمين قطاع سيارات الأجرة بخنيفرة، إن "الوقت القانوني المخصص لسيارات الأجرة، الممتد من السادسة صباحا إلى السادسة مساء، يسبب مشاكل لمجموعة من المواطنين الذين يرغبون في التوجه صوب المستشفى أو الصيدلية لدواعي صحية؛ لذا بادرت إلى تدبيج ذلك الإعلان للتخفيف من معاناة الساكنة".

وزاد وعظيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هناك مِن المرضى مَن يجري حصص تصفية الدم ولا تنتهي إلا بعد السادسة مساء، فيجد نفسه عالقا لعدم وجود سيارة أجرة تقله في اتجاه منزله، لهذا فكرت في مبادرة نقل الأشخاص الراغبين في قضاء غرض طارئ له علاقة بصحة المواطن".

وأردف المصدر نفسه قائلا: "ناقشت الفكرة مع مجموعة من سائقي سيارات الأجرة، فرحب عدد منهم بها وأكدوا تطوعهم لتقديم خدمة التنقل ذهابا وإيابا بشكل مجاني للمواطنين، حتى لا نُتهم بأن هاجسنا له طابع ربحي، بقدر ما هو عمل إحساني وإنساني وتضامني إلى حين تجاوز هذه الجائحة العالمية".

وختم أمين قطاع سيارات الأجرة بخنيفرة تصريحه بالقول إن "المبادرة ستنطلق فعليا ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس إلى غاية السادسة من صباح الجمعة إلى أن تنتهي فترة الحجر الصحي. وإذا استحال على أحد السائقين الاستجابة للاتصال، أؤكد أنني سأنقل الزبون شخصيا إلى وجهته، مع إعادته إلى منزله كما هو مشار إليه في الإعلان".