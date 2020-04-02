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مبادرة توزع الورود على الوقاية المدنية بتزنيت

مبادرة توزع الورود على الوقاية المدنية بتزنيت
مصطفى البكار
الخميس 02 أبريل 2020 - 19:39

قام الجِسم الإعلامي بمدينة تزنيت، الخميس، بزيارة وِد ومجاملة لعناصر الوقاية المدنية بمقر الثّكنة الإقليمية، عِرفانا وامتنانا على المجهودات الجبارة المبذولة من طرفهم في سبيل التّصدي لانتشار جائحة كورونا.

وأقدَم المُنظمون للمبادرة على توزيع باقات ورود على عناصر الوقاية المدنية تعبيرا منهم على الشكر والاعتراف بالخدمات الجليلة التي يقدمها هذا الجهاز خلال هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد.

الإعلامي الحسين بلهيدان قال إن "هذه الزيارة لها طابع خاص يتّسم بالامتنان والتقدير لهذه الفئة من خُدّام الوطن الأوفياء باعتبارهم أول من يستقبل الحالات المشكوك فيها أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19".

وتابع في تصريح لجريدة هسبريس قائلا:" قُمنا بتقديم ورود لكافة العاملين بثكنة تزنيت، وعبرهم إلى كافة جهاز الوقاية المدنية، عربون محبة وعرفان بالخصال والتضحيات التي يقدّمونها، رجالا ونساء، تحت قيادة ملك البلاد محمد السادس".

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