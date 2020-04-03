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السلطات تفكك أقدم سوق عشوائي في بيوكرى

السلطات تفكك أقدم سوق عشوائي في بيوكرى
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 03 أبريل 2020 - 07:26

فككت السلطات المحلية بباشوية بيوكرى، مدعومة بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وقائدي المقاطعتيْن الأولى والثانية، وأعوان السلطة ومصالح الجماعة الترابية لبيوكرى، أحد أقدم الأسواق العشوائية وسط المدينة، بغية تقليص البؤر التي تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين، بهدف منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمدينة.

وكان السوق العشوائي سالف الذكر يستقطب، منذ بداية العمل بقرار فرض الطوارئ الصحية، أعدادا من ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بغرض التسوق، دون الاكتراث بمخاطر تلك التجمعات البشرية في انتشار محتمل لفيروس "كوفيد-19".

وأمام ما شكله السوق العشوائي وسط مدينة بيوكرى من خطر على الساكنة، أعطت السلطات الإقليمية الضوء الأخضر لمباشرة عملية هدمه وتفكيك جميع الخيام، التي كانت تحتضن أنشطة بيع الخضر والأسماك واللحوم البيضاء والحمراء والمتلاشيات منذ سنوات.

واستنادا إلى إفادات استقتها جريدة هسبريس من مسؤولين محليّين، فإن خطوة إخلاء السوق العشوائي ببيوكرى، تدخل ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا"، وضمان سلامة مرتادي السوق وساكنة المنطقة عموما.

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