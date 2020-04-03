24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منتخبون بالدار البيضاء يطلبون التطبيقات الذكية
- "كوفيد - 19" يعمق هشاشة فنانين مغاربة ويكشف "زيف النجومية"
- هل يصنع الموت التاريخ؟
- تعاضد العلم والدين في مواجهة وبــاء كورونا
- تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 676 حالة
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (191)
- اليوبي: وتيرة الإصابات بـ"كورونا" في المغرب تتضح بعد ثلاثة أيام - (90)
- باحث: قول "كورونا عقاب إلهي" خرافة وأسطورة - (88)
- وزارة الصحة: 49 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 691 - (88)
- وزارة التربية تثمن نتائج الحصيلة المرحلية لتجربة "التعليم عن بعد" - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السلطات تفكك أقدم سوق عشوائي في بيوكرى
فككت السلطات المحلية بباشوية بيوكرى، مدعومة بعناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وقائدي المقاطعتيْن الأولى والثانية، وأعوان السلطة ومصالح الجماعة الترابية لبيوكرى، أحد أقدم الأسواق العشوائية وسط المدينة، بغية تقليص البؤر التي تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين، بهدف منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمدينة.
وكان السوق العشوائي سالف الذكر يستقطب، منذ بداية العمل بقرار فرض الطوارئ الصحية، أعدادا من ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بغرض التسوق، دون الاكتراث بمخاطر تلك التجمعات البشرية في انتشار محتمل لفيروس "كوفيد-19".
وأمام ما شكله السوق العشوائي وسط مدينة بيوكرى من خطر على الساكنة، أعطت السلطات الإقليمية الضوء الأخضر لمباشرة عملية هدمه وتفكيك جميع الخيام، التي كانت تحتضن أنشطة بيع الخضر والأسماك واللحوم البيضاء والحمراء والمتلاشيات منذ سنوات.
واستنادا إلى إفادات استقتها جريدة هسبريس من مسؤولين محليّين، فإن خطوة إخلاء السوق العشوائي ببيوكرى، تدخل ضمن التدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس "كورونا"، وضمان سلامة مرتادي السوق وساكنة المنطقة عموما.