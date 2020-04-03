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كُتّاب وآراء
جامعة فاس تطلق "الاستشارة النفسية عن بعد"
أطلقت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس "خدمة الاستشارة النفسية عن بعد"، نتيجة الظرفية العصيبة التي نعيشها جميعا بفعل جائحة "كورونا"، وما ترتب عنها من تدابير صحية ووقائية ألقت بتأثيراتها على الصحة النفسية لعموم المواطنين.
ويسهر على تنفيذ هذه الخدمة، وفق ما أعلنت عنه المؤسسة الجامعية ذاتها، أخصائيون وأساتذة من شعبة علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز.
وتروم "خدمة الاستشارة النفسية عن بعد"، يوضح المصدر ذاته، توفير قنوات الإنصات والدعم والاستشارة النفسية، وتقديم مختلف أنواع التوجيه والإرشاد النفسي للحالات التي تعاني التوتر والهلع والمخاوف والوساوس القهرية.
كما تهدف هذه الخدمة، تشير جامعة فاس، إلى تقديم تقنيات التواصل مع الأطفال للأمهات والآباء، وآليات حل المشكلات واستراتيجية تدبير الانفعالات الناتجة عن الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الأسر.
ووضعت الجامعة ذاتها قائمة من أرقام الهواتف على موقعها على الأنترنيت، والتي يمكن من خلالها للمواطنين التواصل، عبر الرسائل النصية والصوتية، عن طريق "واتساب" للاستفادة من هذه الخدمة.