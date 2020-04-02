"كورونا" يصيب طبيبا وشقيقه في مدينة النّاظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

أعلن مصدر من داخل مستشفى الحسني بالنّاظور، مساء الخميس، تسجيل حالتين مؤكدتين بفيروس "كورونا" المستجد.

وكشف المصدرُ ذاته أن التّحاليل المخبرية التي توصلت بها إدارة المستشفى الإقليمي، أكّدت إصابة طبيب وشقيقه بالفيروس.

ويتعلّق الأمر بوافد من الدّيار الفرنسية دخل المغرب قبيل تعليق الرحلات بين البلدين، لتنتقل العدوى إلى شقيقه خلال مخالطته.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس "كوفيد-19" بإقليم النّاظور، إلى ثلاث حالات بعد تسجيل واحدة، قبل أسبوعين، ببلدية سلوان، تتعلّق بوافد أيضا من الدّيار الفرنسية قدم من ألمانيا إلى المغرب.