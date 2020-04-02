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الرئيسية | جهات | 3 مدن تتقاسم الحالات الجديدة لكورونا بجهة فاس

3 مدن تتقاسم الحالات الجديدة لكورونا بجهة فاس

3 مدن تتقاسم الحالات الجديدة لكورونا بجهة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 02 أبريل 2020 - 21:00

سُجلت 3 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، بجهة فاس مكناس، لترتفع الحصيلة بها من 110 إلى 113 حالة، وفق معطيات إحصائية رسمية حصلت عليها هسبريس، والمتعلقة بالحالة الوبائية إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.

وتقاسمت الحالات الثلاث الجديدة المعلن عن إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد بجهة فاس مكناس، كل من فاس ومكناس وأزرو (إقليم إفران) بحالة واحدة لكل واحدة منها.

وبهذا يصبح مجموع الإصابات بمدينة مكناس 53 حالة، وبمدينة فاس 33 حالة، وبإقليمي تازة وإفران 11 حالة لكل واحد منهما، وبإقليم صفرو 5 حالات، بينما لم تُسجل أية حالة، لحدود الساعة، بأقاليم الحاجب ومولاي يعقوب وتاونات وبولمان.

يشار إلى أن وزارة الصحة كشفت، مساء اليوم الخميس، عن حصيلة تفشي وباء "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية (إلى حدود الساعة 6 مساء) على صعيد مختلف جهات المملكة، بالإعلان عن تسجيل 49 حالة إصابة جديدة على الصعيد الوطني، ليرتفع عدد المصابين، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 691 حالة.

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