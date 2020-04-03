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التحاليل تبعد "كورونا" عن 4 أطر طبية بقلعة مكونة
الجمعة 03 أبريل 2020 - 00:35
توصلت المديرية الإقليمية للصحة بتنغير، مساء الخميس، بنتائج تحاليل مخبرية أجريت على أربعة أشخاص أُخضعوا قبل أيام للحجر الصحي بأحد فنادق مدينة قلعة مكونة، وجاءت كلها سلبية.
وأفاد مصدر طبي أن الحالات الأربع تتعلق بكل من مدير مستشفى القرب بقلعة مكونة، وممرضتين بالمستشفى نفسه، وطبيب بالمركز الصحي بالمدينة عينها.
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن الجهات المختصة تتدارس حاليا إمكانية رفع الحجر الصحي عنهم بعد ظهور النتائج، مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر سبق لهم أن خالطوا الحالة الوحيدة المسجلة بمدينة قلعة مكونة، ما دفع السلطات المعنية إلى وضعهم في الحجر الصحي إلى جانب 58 شخصا.