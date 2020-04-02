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كُتّاب وآراء
زوجة متوفى بكورونا ترفع الحالات إلى 18 بسوس
بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في جهة سوس ماسة 18 حالة، إلى حدود السادسة من مساء الخميس، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، إذ انضافت حالة واحدة بعدما استقرت الحالة الوبائية بالجهة في حدود 17 حالة إلى غاية صباح الأربعاء.
واستنادا إلى معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس، فالحالة الـ18 محلية، ويتعلق الأمر بزوجة مُصاب سابق بالفيروس، في السبعينيات من العمر، وهو مهاجر بالديار الفرنسية، يتحدّر من منطقة الدراركة، ضواحي أكادير، توفي يوم 27 مارس المنصرم بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني.
يُشار أن وزارة الصحة أفادت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 708 حالة، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء الخميس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
الحمد لله على كل شيء و لا تنسوا ان المغرب مازال مسيطرا على الاوضاع و احمدوا الله اننا لسنا مثل الدول الاخرى حيث يموت في اليوم الواحد اكثر من 500 واحد قال الله تعالى " عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم " و الله قادر على كل شيء فل نذكر الله و نستغفر له .