زوجة متوفى بكورونا ترفع الحالات إلى 18 بسوس

رشيد بيجيكن من أكادير

بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس "كورونا" المستجد في جهة سوس ماسة 18 حالة، إلى حدود السادسة من مساء الخميس، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، إذ انضافت حالة واحدة بعدما استقرت الحالة الوبائية بالجهة في حدود 17 حالة إلى غاية صباح الأربعاء.

واستنادا إلى معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس، فالحالة الـ18 محلية، ويتعلق الأمر بزوجة مُصاب سابق بالفيروس، في السبعينيات من العمر، وهو مهاجر بالديار الفرنسية، يتحدّر من منطقة الدراركة، ضواحي أكادير، توفي يوم 27 مارس المنصرم بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني.

يُشار أن وزارة الصحة أفادت أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المغرب وصل إلى 708 حالة، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء الخميس.