الإصابات بفيروس كورونا تبلغ عتبة السبعين بمليلية

هسبريس من الرباط

بلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ"كورونا" بمدينة مليلية 70 حالة، مقابل 4 حالات شفاء.

وأعلنت مديرية الصحة في حكومة مليلية المحتلّة، اليوم الخميس، وفاة حالة ثانية بسبب الفيروس، بينما لا زالت حالة واحدة ترقد في العناية المركزة.

وتوزعت حالات الإصابة بـ"كورونا" بين 14 حالة بالمستشفى، و50 حالة أخرى تخضع للحجر الصحي بالمنازل.