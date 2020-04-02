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الإصابات بفيروس كورونا تبلغ عتبة السبعين بمليلية
الخميس 02 أبريل 2020 - 22:15
بلغ عدد الحالات المؤكدة المصابة بـ"كورونا" بمدينة مليلية 70 حالة، مقابل 4 حالات شفاء.
وأعلنت مديرية الصحة في حكومة مليلية المحتلّة، اليوم الخميس، وفاة حالة ثانية بسبب الفيروس، بينما لا زالت حالة واحدة ترقد في العناية المركزة.
وتوزعت حالات الإصابة بـ"كورونا" بين 14 حالة بالمستشفى، و50 حالة أخرى تخضع للحجر الصحي بالمنازل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حمو موليير الخميس 02 أبريل 2020 - 22:36
الله يكون في عون المغرب فحتى مليلية و سبتة سنعاني منها إن لم تتخد إجراءات صارمة لإغلاق المعبرين فرقم 70 بمليلية هو عشر الإصابات بالمغرب قاطبة. إننا إخواني المغاربة في حالة الطواري الاستثنائية التي يجب أن يمتثل لها الجميع بقوة القانون و باستعمال القوة أيضا.
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