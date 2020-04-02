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الرئيسية | جهات | توقيف أشخاص يتعاطون "الشيشة" بمقهى بمراكش‎

توقيف أشخاص يتعاطون "الشيشة" بمقهى بمراكش‎

توقيف أشخاص يتعاطون "الشيشة" بمقهى بمراكش‎
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 22:53

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة مراكش، مساء اليوم، 6 أشخاص متلبسين بتعاطي النرجيلة (الشيشة)، وخرق حالة الحظر الصحي بأحد المقاهي في الحي الشتوي.

ويتعلق الأمر، وفق مصدر الجريدة الإلكترونية هسبريس، بأربعة زبائن وصاحب المقهى ونادل، إذ تم اقتيادهم إلى مقر الأمن وإغلاق المقهى.

ووُضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Zakaria de الخميس 02 أبريل 2020 - 23:01
عندما اسمع مثل هذه الأخبار أشعر بالحصرة والحزن، أحدهم يبني والآخر يهدم، حقيقة اذا لم نتغير بعد كورونا بحول الله وقوته فإننا نستحق اكثر،
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128
2 - Jamamila L الخميس 02 أبريل 2020 - 23:01
لاحول ولاقوة إلا بالله السجن +الغرامة الناس كتطلب العفو من الله وهما ...........
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94
3 - غالي الخميس 02 أبريل 2020 - 23:04
لا يعدر احد بجهله للقانون مراكش من بين المناطق التي فيها عدد الاصابات مرتفعة واناس مازال لهم الضمير بان يخالفوا الحجر الصحي حلل وناقش
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31
4 - احمد الخميس 02 أبريل 2020 - 23:07
الإنسان لا يعرف قيمة الحضر الصحي فهو بداية حماية لنا و لأهلنا من انتقال العدوى كما انه فرصة أخرى لإعادة الدفء للوسط العائلي الذي تضرر كثيرا في هذا العصر و كما لاحظنا انه اثناء فترة الحجر الصحي انخفضت الجريمة بشكل غير مسبوق و تقلصت نسبة حوادث السير المميتة و قل استعمال وساءل النقل مما انعكس إيجابا على البيءة و انعدمت الأكلات السريعة المضرة بالصحة و أغلقت مقاهي الشيشة
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39
5 - Hicham الخميس 02 أبريل 2020 - 23:07
بغيت غير نعرف هاد ناس واش عندهم شي عقل ولا والو واخا تعياو تفهمه و تشرحلهم والو وا العفو.....
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31
6 - [email protected] الخميس 02 أبريل 2020 - 23:15
عار ان نجد نخبة من المواطن يقوم بمتل هادي الأفعال الغير مسؤلة
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14
7 - Youssef الخميس 02 أبريل 2020 - 23:16
يجب إنزال عليهم أقصى العقوبات.
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15
8 - مواطنة مغربية الخميس 02 أبريل 2020 - 23:18
طبيبة فطمأت رضيعها على 3 اشهر باش تأدي واجبها، وو واحد كيتعاطى للشيشة وكيعرض البلاد للخطر.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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31
9 - Rachida الخميس 02 أبريل 2020 - 23:18
حرام عليكم هذا الفعل المشين. الدولة بجميع مكوناتها البشرية واللوجستيكية تعمل جاهدة لمحاربة انتشار هذا الوباء وانتم تحطمون كل هذه المجهودات القيمة للدولة . لا حول ولاقوة الا بالله .
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20
10 - اعتدالي الخميس 02 أبريل 2020 - 23:19
ستة أشخاص ليسوا بالعدد الكثيف في فضاء رحب.كفانا تضييقا على الناس حد الاختناق.الالتزام بالحجر الصحي واجتناب التجمعات أمر ملح وضروري ولكن ٦ أشخاص في مقهى مقفل يتناولون منشطا ينسي البعض من هموم الوباء ليس بالشيء المقلق
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-74
11 - عبد الرحمن الخميس 02 أبريل 2020 - 23:34
حسبي الله ونعم الوكيل هدا ما انطلق به اللسان للتعبير عما أحس به اتجاه هؤلاء
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7
12 - وفاء الخميس 02 أبريل 2020 - 23:36
اودي معامن عايشين غيضربو لينا كلشي فالزيرو حنا الي جايا 18 يوم مشفنا زنقة خاصهم أشد العقاب
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11
13 - الغيوان محمد الخميس 02 أبريل 2020 - 23:53
ان لم تستحيي وتفكر في الوضعية الحالية بالمغرب فقل ما تريد
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