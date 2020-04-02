توقيف أشخاص يتعاطون "الشيشة" بمقهى بمراكش‎

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة مراكش، مساء اليوم، 6 أشخاص متلبسين بتعاطي النرجيلة (الشيشة)، وخرق حالة الحظر الصحي بأحد المقاهي في الحي الشتوي.

ويتعلق الأمر، وفق مصدر الجريدة الإلكترونية هسبريس، بأربعة زبائن وصاحب المقهى ونادل، إذ تم اقتيادهم إلى مقر الأمن وإغلاق المقهى.

ووُضع الموقوفون رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.