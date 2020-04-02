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الرئيسية | جهات | جهة الدار البيضاء تسجل 18 حالة كورونا في ظرف 3 ساعات

جهة الدار البيضاء تسجل 18 حالة كورونا في ظرف 3 ساعات

جهة الدار البيضاء تسجل 18 حالة كورونا في ظرف 3 ساعات
هسبريس من الرباط
الخميس 02 أبريل 2020 - 22:30

سجلت جهة الدار البيضاء سطات 18 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وفق آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة على الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وبلغت حصيلة الإصابات في جهة الدار البيضاء سطات 207 حالات مؤكدة، بعدما كان مجموع الإصابات بها إلى غاية الساعة السادسة مساء 189 حالة مؤكدة.

وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب وصل إلى 708 حالات، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء الخميس.

وما بين الساعة السادسة مساء والتاسعة مساء من اليوم الخميس، سجلت حالة شفاء واحدة، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت إلى 31 حالة، وعدد الوفيات ثبت في عتبة 44 ضحية.

ووفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات عدد الإصابات بـ 207، تليها جهة مراكش آسفي بـ 127 حالة، ثم تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بـ 115 حالة مؤكدة، تليها رابعاً جهة فاس مكناس بـ 113.

وتتوزع باقي الحالات على جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 47 حالة، والجهة الشرقية بـ 35 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ 23 حالة، وجهة درعة تافيلالت بـ 20 حالة، وجهة سوس ماسة بـ 18 حالة، وجهة كلميم واد نون بحالة واحدة بعد تسجيل حالة شفاء بالجهة نفسها، وجهة العيون الساقية الحمراء بحالتين أيضا، لتبقى جهة الداخلة وادي الذهب الجهة الوحيدة الخالية من الوباء إلى حدود اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - عرشان الخميس 02 أبريل 2020 - 22:37
والله تأخذين اجرا لو توقفتم عن نشر الرعب والتشويش وحقن النفوس. صافي عطيتو الخصيلة واصافي
انتم نفس الحصيلة كاتخرجو منها الف مقال
اتقو الله في العباد
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2 - المكناسي الخميس 02 أبريل 2020 - 22:39
يجب تشديد الحجر الصحي على مدينة الدار البيضاء . بنادم مازال كيخرج ، و اليوم فالأخبار فالأولى الناس خارجين فسوق ا بن مسيك .... ! فنظري يجب إرسال الدعم المخزني هناك
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3 - Kénitra city الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
الظاهر ان العدد مزال في الارتفاع المواطنون خصوصا الاحياء الشعبية كل يوم يخرجون للسوق للدكاكين !!! و الله يرحم ليكم الوالدين بغينا نرجعو لقرايتنا و خدمتنا صبرو غير 20 يوم واخا دوزوها غير بخبز و اتاي و لنبقاو شهورا و حنا فهاد الحجر
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4 - Goutsho الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
نتمنى ان يزول هذا الوباء وان يشفى كل المصابون بهذا الذاء وان ترجع الامور الى نصابها، للهم نجي هذا البلد الامين، وان تحفظ اهله ان تبعد عنا هدا الكرب يارحماااااااااااان يارحييييييييييييم.
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5 - زامبيقيا الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
انشاء الله يرفع عنا هذا البلاء و ردنا إليك رداً جميلاً
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6 - محمد عين الشعير الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
السلامة يالله. هدا نتيجة التهور واللامبالاة. انتقلنا الى السرعة القصوى . اعباد الله ابقوا في منازلكم ستخسرون ارواحكم واعز الناس لكم. اسبانيا وايطتليا يدفنون اقرباءهم بالالاف .لن يبكي عليكم احدا .الا اقرباءكم .ديروا الخير فريوسكم ابقوا في ديوركم
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7 - رضوان الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
يا إخوان شوية ديال الصبر راه ربي معنا . مزيد من الحيطة والحذر.
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8 - Bidawi الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
وما خفي كان أعظم إذهبوا إلى الأحياء الشعبية و شاهدوا مسرح الجريمة ..لا أظن أن نسبة الوفيات مرتفعة مقارنة مع نسبة الجهل
.
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9 - joseph الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
Le confinement et le meilleurs armes.
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10 - rachad hadri الخميس 02 أبريل 2020 - 22:41
أظن خريطة انتشار وباء كرونا واتساع رقعة المصابين بشكل مقلق تظهر في جهة البيضاء وكذلك مراكش والرباط ولهذا يجب مضاعفة المجهود في هذه المناطق من قبل جميع السلطات وعلى السكان قبل ذلك ان يتحملوا المسؤولية بشكل جدي وصارم
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11 - hassan الخميس 02 أبريل 2020 - 22:43
je crois qu'il est temps d’accélérer les tests
commençant par les villes les plus touchées
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12 - خوف من خوف الخميس 02 أبريل 2020 - 22:44
الناس خرجين في زنقة بشكل عادي والله وانا في شارع اليوم احسست بالخوف هناك ازدحام في البنك وفي سوق الخضر
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13 - حجي رجاء الخميس 02 أبريل 2020 - 22:44
اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، أما هسبريس دائما أخبارها متميزة وصريحة تعجبني كثيرا ولهذا اتمنى ان اكون من بين منخرطين في تعليق أي منشور لها
شكرا لكم اختكم من مدينة سلا تحياتي لكم جميعا
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14 - Rachid الخميس 02 أبريل 2020 - 22:44
يجب اعطاء احصاء المدن يكن افضل من الجهات، اللهم اشفي جميع المرضى المسلمين يا ارحم الرحمين
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15 - الحسن الخميس 02 أبريل 2020 - 22:47
رحمتك ياالله انك تحب العبد الملحاح نرجو ك ثم نرجوك ونرجوك أن ترفع عنا هذا الوباء
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16 - اكرم الخميس 02 أبريل 2020 - 22:48
لمشكل كلشي مزال خدام ترام توبيسات غا واحد مريض ايمرض معاه ناس كاملين لي راكبين معاه الله احفظ او صافي او ادوز هدشي بزربا ان شاء الله
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