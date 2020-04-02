جهة الدار البيضاء تسجل 18 حالة كورونا في ظرف 3 ساعات

هسبريس من الرباط

سجلت جهة الدار البيضاء سطات 18 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، وفق آخر المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة على الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وبلغت حصيلة الإصابات في جهة الدار البيضاء سطات 207 حالات مؤكدة، بعدما كان مجموع الإصابات بها إلى غاية الساعة السادسة مساء 189 حالة مؤكدة.

وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب وصل إلى 708 حالات، إلى حدود الساعة التاسعة من مساء الخميس.

وما بين الساعة السادسة مساء والتاسعة مساء من اليوم الخميس، سجلت حالة شفاء واحدة، ليرتفع عدد الحالات التي شفيت إلى 31 حالة، وعدد الوفيات ثبت في عتبة 44 ضحية.

ووفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، تتصدر جهة الدار البيضاء سطات عدد الإصابات بـ 207، تليها جهة مراكش آسفي بـ 127 حالة، ثم تأتي جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات بـ 115 حالة مؤكدة، تليها رابعاً جهة فاس مكناس بـ 113.

وتتوزع باقي الحالات على جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 47 حالة، والجهة الشرقية بـ 35 حالة، وجهة بني ملال خنيفرة بـ 23 حالة، وجهة درعة تافيلالت بـ 20 حالة، وجهة سوس ماسة بـ 18 حالة، وجهة كلميم واد نون بحالة واحدة بعد تسجيل حالة شفاء بالجهة نفسها، وجهة العيون الساقية الحمراء بحالتين أيضا، لتبقى جهة الداخلة وادي الذهب الجهة الوحيدة الخالية من الوباء إلى حدود اليوم.