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كُتّاب وآراء
جهة الدار البيضاء تنفرد بـ217 إصابة .. والداخلة تخلو من كورونا
بفارق كبير تتصدر جهة الدار البيضاء سطات جهات المملكة الـ12 في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بـ217 حالة، بعد زيادة 10 حالات دفعة واحدة في ظرف 11 ساعة، من التاسعة مساء أمس إلى حدود الثامنة من صباح اليوم الجمعة.
وبعد جهة الدار البيضاء، تأتي جهة مراكش تانسيفت التي عرفت إضافة 3 إصابات مؤكدة بالفيروس خلال ذات الفترة الزمنية، ليصل العدد في هذه الجهة إلى 130 حالة.
وتأتي جهة فاس مكناس في الرتبة الثالة بـ117 إصابة مؤكدة، بإضافة أربع حالات، ثم رابعا تصطف جهة الرباط سلا القنيطرة بـ116 حالة، أي بزيادة حالة واحدة خلال الظرف الزمني ذاته.
وأما جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد شهدت حالة جديدة لترتفع الحالات إلى 48 إصابة، ثم في الرتبة السادسة الجهة الشرقية بـ38 حالة، أي بإضافة 3 حالات جديدة.
جهة درعة تافيلالت بدروها عرفت ارتفاعا في عدد الحالات بلغت أربع حالات ليكون الإجمالي هو 24 إصابة مؤكدة، وبعدها حافظت جهة بني ملال خنيفرة على عدد إصاباتها (23 حالة)، ثم جهة سوس ماسة بـ19 حالة.
وأما جهة العيون الساقة الحمراء فلم تعرف أي زيادة في ظرف 11 ساعة، وبقي العدد ثابتا في حالتين فقط، بينما جهة كلميم واد نون حالة واحدة، وجهة الداخلة واد الذهب تبقى خالية تماما من إصابات كورونا.