تسجيل 4 إصابات في أسرة واحدة بمدينة وارزازات

محمد ايت حساين

جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على أربعة أشخاص من مدينة ورزازات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الليلة الماضية، إيجابية، وفق إفادة مصادر مسؤولة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن المصابين الأربعة يقطنون بحي السلام بورزازات، ويتحدرون أيضا من أحد الدواوير التابعة لقيادة إمرزكان، وكلهم من عائلة واحدة.

وذكرت المصادر نفسها أن المصابين الأربعة وضعوا في العزل الصحي بأحد الأماكن المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأشارت مصادر من السلطة المحلية أن السلطات العمومية بمدينة ورزازات طوقت حي السلام، منذ صباح اليوم الجمعة، لمنع خروج أو دخول أي مواطن إليه، في انتظار حصر لائحة الأشخاص المخالطين للمصابين لإخضاعهم للحجر الصحي الإجباري.

وكشف وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة أن جهة درعة تافيلالت عرفت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ أربع حالات، ليكون الإجمالي هو 24 إصابة مؤكدة.

وتتوزع الإصابات المسجلة في جهة درعة تافيلالت على الريش بـ 12 إصابة، وأرفود بأربع حالات، وورزازات بأربع حالات أيضا، وأكدز بثلاث حالات، وقلعة مكونة بحالة واحدة.