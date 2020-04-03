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الرئيسية | جهات | تسجيل 4 إصابات في أسرة واحدة بمدينة وارزازات

تسجيل 4 إصابات في أسرة واحدة بمدينة وارزازات

تسجيل 4 إصابات في أسرة واحدة بمدينة وارزازات
محمد ايت حساين
الجمعة 03 أبريل 2020 - 11:55

جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على أربعة أشخاص من مدينة ورزازات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الليلة الماضية، إيجابية، وفق إفادة مصادر مسؤولة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن المصابين الأربعة يقطنون بحي السلام بورزازات، ويتحدرون أيضا من أحد الدواوير التابعة لقيادة إمرزكان، وكلهم من عائلة واحدة.

وذكرت المصادر نفسها أن المصابين الأربعة وضعوا في العزل الصحي بأحد الأماكن المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وأشارت مصادر من السلطة المحلية أن السلطات العمومية بمدينة ورزازات طوقت حي السلام، منذ صباح اليوم الجمعة، لمنع خروج أو دخول أي مواطن إليه، في انتظار حصر لائحة الأشخاص المخالطين للمصابين لإخضاعهم للحجر الصحي الإجباري.

وكشف وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة أن جهة درعة تافيلالت عرفت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ أربع حالات، ليكون الإجمالي هو 24 إصابة مؤكدة.

وتتوزع الإصابات المسجلة في جهة درعة تافيلالت على الريش بـ 12 إصابة، وأرفود بأربع حالات، وورزازات بأربع حالات أيضا، وأكدز بثلاث حالات، وقلعة مكونة بحالة واحدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hassan marrakech الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:04
الشعب في حاجة لإجابة وزارة الصحة على كثير من الأسئلة التي تشغل بال الشعب المغربي مثل أسباب إرتفاع الوفيات وأسباب التأخر في إستعمال الأجهزة المستوردة من الصين للكشف السريع عن المرض ولماذا لم ترفع الوزارة من عدد التحاليل للسيطرة على الوضع قبل فوات الأوان مع أن المرض يزداد انتشارا يوم بعد يوم ولكما تأخرنا عن الكشف المبكر كلما زاد الوضع سوء
نسأل الله السلامة والعافية والشفاء للمرضى ورحم الله الموتى ....
والسلام عليكم
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2 - نجيب الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:05
اللهم اشفي كل مريض يتألم يارب، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما، اللهم إرفع عنا البلاء والوباء.
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