24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير يوصي بالقيَم وبالإنسان لتحقيق نموذج تنموي مغربي فعّال
- "كوفيد - 19" يعمق هشاشة فنانين مغاربة ويكشف "زيف النجومية"
- هل يصنع الموت التاريخ؟
- تعاضد العلم والدين في مواجهة وبــاء كورونا
- "كورونا"، طالما انتظرها السياسيون!
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
- 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين - (133)
- باحث: قول "كورونا عقاب إلهي" خرافة وأسطورة - (90)
- اليوبي: وتيرة الإصابات بـ"كورونا" في المغرب تتضح بعد ثلاثة أيام - (90)
- وزارة الصحة: 49 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 691 - (88)
- وزارة التربية تثمن نتائج الحصيلة المرحلية لتجربة "التعليم عن بعد" - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تسجيل 4 إصابات في أسرة واحدة بمدينة وارزازات
جاءت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على أربعة أشخاص من مدينة ورزازات للكشف عن فيروس كورونا المستجد، الليلة الماضية، إيجابية، وفق إفادة مصادر مسؤولة.
وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس، فإن المصابين الأربعة يقطنون بحي السلام بورزازات، ويتحدرون أيضا من أحد الدواوير التابعة لقيادة إمرزكان، وكلهم من عائلة واحدة.
وذكرت المصادر نفسها أن المصابين الأربعة وضعوا في العزل الصحي بأحد الأماكن المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وأشارت مصادر من السلطة المحلية أن السلطات العمومية بمدينة ورزازات طوقت حي السلام، منذ صباح اليوم الجمعة، لمنع خروج أو دخول أي مواطن إليه، في انتظار حصر لائحة الأشخاص المخالطين للمصابين لإخضاعهم للحجر الصحي الإجباري.
وكشف وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة أن جهة درعة تافيلالت عرفت ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ أربع حالات، ليكون الإجمالي هو 24 إصابة مؤكدة.
وتتوزع الإصابات المسجلة في جهة درعة تافيلالت على الريش بـ 12 إصابة، وأرفود بأربع حالات، وورزازات بأربع حالات أيضا، وأكدز بثلاث حالات، وقلعة مكونة بحالة واحدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
نسأل الله السلامة والعافية والشفاء للمرضى ورحم الله الموتى ....
والسلام عليكم