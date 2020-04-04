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الرئيسية | جهات | منتخبون بالصويرة يفوّتون أجرتهم لصندوق كورونا

منتخبون بالصويرة يفوّتون أجرتهم لصندوق كورونا

منتخبون بالصويرة يفوّتون أجرتهم لصندوق كورونا
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 00:09

قرر عدد من أعضاء جماعة إمي نتليت بإقليم الصويرة تفويت تعويضاتهم عن شهر أبريل الجاري إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس "كورونا" المستجد، مساهمة منهم في الجهود المبذولة، على جميع المستويات، للتخفيف من حدة تداعيات هذه الجائحة.

وجاءت هذه المبادرة من أحد عشر عضوا من أعضاء مجلس جماعة إمي نتليت، وهم رئيس المجلس، ونوابه الأول والثاني والثالث والرابع، وكاتبة المجلس ونائبتها، ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائبه، ورئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه.

وأطر هؤلاء المنتخبون مساهمتهم في صندوق تدبير جائحة فيروس "كورونا" بناء على القانون المنظم للجماعات، والمرسوم المتعلق بإحداث الحساب الخصوصي لتدبير جائحة كورونا، والمرسوم المتعلق بسنّ نظام المحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - القهرا في المغرب السبت 04 أبريل 2020 - 00:29
لماذا قام البنك الشعبي بإقتطاع القروض رغم حالتنا المزرية الان....قامو بالكذب علينا لتهدئة الأوضاع ام ماذا...أجيبونا
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