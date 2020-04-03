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تسجيل أول حالتي شفاء من "كوفيد - 19" بسبتة

تسجيل أول حالتي شفاء من "كوفيد - 19" بسبتة
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 03 أبريل 2020 - 13:17

أعلنت السلطات الصحية بسبتة المحتلة عن شفاء مصابيْن بفيروس كورونا المستجد، مع تسجيل تواصل ارتفاع عدد الإصابات الذي بلغ إلى حدود منتصف نهار اليوم الجمعة 62 حالة مؤكدة، عقب تأكيد نتائج تحاليل مخبرية إصابة سبعة أشخاص جدد يوم أمس الخميس.

ووفق ما أوردته صحيفة "البويبلو دي سيوتا" المحلية، استنادا إلى تقرير المعهد الوطني للإدارة الصحية، فإن الشخصين الذين تماثلا للشفاء من فيروس كورونا المستجد "قد تمكنا من التغلب عليه بشكل كامل"، مضيفة أن "تحاليل مخبرية أخرى أجريت لهما كانت نتائجها سلبية".

وفي السياق ذاته، أوضحت صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية أن "حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد بسبتة تبلغ إلى الآن 62 حالة مؤكدة"، مشيرة إلى أن "منها 6 عناصر من الحرس المدني، و3 ضباط من المؤسسة العسكرية، تماثل أحدهم للشفاء".

وبحسب المصدر الإعلامي ذاته، فإن "53 شخصا من مجموع المصابين بكوفيد-19 يخضعون للعزل الصحي في منازلهم، فيما 8 حالات تم إدخالها إلى المستشفى الجامعي بالمدينة، وسجلت حالة وفاة واحدة إلى حد الآن".

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