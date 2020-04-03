شيخ ثمانيني يرفع عدد الوفيات بكورونا في سوس

رشيد بيجيكن من أكادير

سُجّلت حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد في جهة سوس ماسة، ما جعل الحصيلة الإجمالية ترتفع إلى ثلاث وفيات منذ تسجيل أول حالة إصابة بالجهة في 13 مارس المنصرم.

وتتعلق حالة الوفاة الجديدة في سوس ماسة، حسب مصادر هسبريس، بشخص في الثمانينات من العمر، يتحدّر من دوار "تقسبيت" في الجماعة الترابية بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، قدم من مدينة الدار البيضاء وأُدخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير في وضع صحي حرج، وقد توفي مباشرة بعد ذلك، قبل أن تكشف التحاليل المخبرية أنه كان مصابا بـ"كوفيد-19".

يُشار إلى أن حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد بجهة سوس ماسة، وفق آخر المعطيات الرقمية لوزارة الصحة، بلغت 19 حالة تخضع للعزل الطبي والعلاج بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير.