24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير يوصي بالقيَم وبالإنسان لتحقيق نموذج تنموي مغربي فعّال
- "كوفيد - 19" يعمق هشاشة فنانين مغاربة ويكشف "زيف النجومية"
- تعاضد العلم والدين في مواجهة وبــاء كورونا
- "كورونا"، طالما انتظرها السياسيون!
- حالة الطوارئ الصحية تعمق معاناة "ذوي الإعاقة"
تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)
- 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين - (185)
- اليوبي: وتيرة الإصابات بـ"كورونا" في المغرب تتضح بعد ثلاثة أيام - (90)
- وزارة الصحة: 49 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 691 - (88)
- وزارة التربية تثمن نتائج الحصيلة المرحلية لتجربة "التعليم عن بعد" - (87)
- محامون مغاربة يقاضون طبيبا فرنسيا متهما بالعنصرية ضد الأفارقة - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اشتباه في إصابتين بفيروس "كورونا" بالداخلة
استقبل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حالتين يُشتبه في إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، أدخلا مركز التشخيص الخاص بـ"كوفيد-19" في المؤسسة الصحية ذاتها بعدما ظهرت عليهما علامات تتوافق مع أعراض هذا المرض.
وأورد مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب أن الحالتين تم وضعهما تحت الحجر الصحي بوحدة العزل المخصصة لذلك بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، إلى حين التوصل بنتائج التحاليل المخبرية التي خضعا لها من المختبر.
وطمأن مصدر هسبريس الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بجهة الداخلة وادي الذهب، ودعا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وحذر من نشر وترويج أخبار زائفة حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب في صفوف ساكنة الجهة.