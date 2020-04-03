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اشتباه في إصابتين بفيروس "كورونا" بالداخلة

اشتباه في إصابتين بفيروس "كورونا" بالداخلة
هسبريس من الداخلة
الجمعة 03 أبريل 2020 - 14:40

استقبل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حالتين يُشتبه في إصابتهما بفيروس "كورونا" المستجد، أدخلا مركز التشخيص الخاص بـ"كوفيد-19" في المؤسسة الصحية ذاتها بعدما ظهرت عليهما علامات تتوافق مع أعراض هذا المرض.

وأورد مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للصحة بجهة الداخلة وادي الذهب أن الحالتين تم وضعهما تحت الحجر الصحي بوحدة العزل المخصصة لذلك بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، إلى حين التوصل بنتائج التحاليل المخبرية التي خضعا لها من المختبر.

وطمأن مصدر هسبريس الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية بجهة الداخلة وادي الذهب، ودعا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية، وحذر من نشر وترويج أخبار زائفة حول انتشار فيروس "كورونا" المستجد لما لها من ضرر على استقرار المجتمع وأمن المواطنين وخلق جو من الذعر بلا سبب في صفوف ساكنة الجهة.

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