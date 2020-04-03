الفنان سعيد موسكير يدعم 100 أسرة معوزة بتزنيت

مصطفى البكار من تزنيت

خصّص الفنان المغربي سعيد موسكير مساعدات عبارة عن مواد غذائية واستهلاكية أساسية لفائدة 100 أسرة معوزة بإقليم تزنيت؛ وذلك في إطار المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى دعم الفئات المجتمعية المتضررة من حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وتمّ تنزيل المبادرة التضامنية على أرض الواقع بتنسيق بين موسكير وجمعية "لكم" الناشطة في المجال الاجتماعي بمدينة تزنيت، والتي حظيت بمهمة توزيع هذه المساعدات على مستحقيها.

وعرف صباح اليوم الجمعة انطلاق عملية التوزيع من جماعة الركادة بحضور السلطات المحلية بقيادة أولاد جرار، على أمل أن تستمر العملية ذاتها يومي السبت والأحد بكل من جماعتي المعدر الكبير وتزنيت.

وفي تعليق لها حول هذه البادرة قالت نزهة لمسيد، رئيسة جمعية لكم للتنمية الثقافية والاجتماعية والرياضية: "تلقينا اتصالا من الفنان سعيد موسكير اقترح من خلاله استعداده لدعم 100 أسرة بإقليم تزنيت متضررة من الظروف الحالية التي تعيشها المملكة، على أن نساعده في عملية اختيار العائلات المحتاجة والإشراف على عملية إيصال المساعدات إليها، وهو ما قمنا به اليوم بجماعة الركادة، في انتظار أن تشمل العملية نفسها أسرا معوزة بكل من تزنيت والمعدر الكبير".

وأضافت نزهة لمسيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "جمعية لكم تشكر الفنان موسكير نيابة عن جميع ساكنة الإقليم على اختياره تزنيت لتنفيذ مبادرته الإحسانية هاته، وتعبّر له عن خالص امتنانها بعد الثقة التي وضعها في أعضائها للإشراف على إنجاح هذه الآلية التكافلية".

وختمت المتحدثة تصريحها قائلة: "نتمنى من جميع الفنانين الوطنيين أن يحذوا حذو سعيد موسكير بالانخراط مع المجتمع المدني لتنظيم مبادرات اجتماعية من شأنها التخفيف من حدة الظروف القاسية التي تعيشها الأسر المغربية خلال هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد".