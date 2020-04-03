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الرئيسية | جهات | الفنان سعيد موسكير يدعم 100 أسرة معوزة بتزنيت

الفنان سعيد موسكير يدعم 100 أسرة معوزة بتزنيت

الفنان سعيد موسكير يدعم 100 أسرة معوزة بتزنيت
مصطفى البكار من تزنيت
الجمعة 03 أبريل 2020 - 21:07

خصّص الفنان المغربي سعيد موسكير مساعدات عبارة عن مواد غذائية واستهلاكية أساسية لفائدة 100 أسرة معوزة بإقليم تزنيت؛ وذلك في إطار المبادرات الاجتماعية والإنسانية الرامية إلى دعم الفئات المجتمعية المتضررة من حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وتمّ تنزيل المبادرة التضامنية على أرض الواقع بتنسيق بين موسكير وجمعية "لكم" الناشطة في المجال الاجتماعي بمدينة تزنيت، والتي حظيت بمهمة توزيع هذه المساعدات على مستحقيها.

وعرف صباح اليوم الجمعة انطلاق عملية التوزيع من جماعة الركادة بحضور السلطات المحلية بقيادة أولاد جرار، على أمل أن تستمر العملية ذاتها يومي السبت والأحد بكل من جماعتي المعدر الكبير وتزنيت.

وفي تعليق لها حول هذه البادرة قالت نزهة لمسيد، رئيسة جمعية لكم للتنمية الثقافية والاجتماعية والرياضية: "تلقينا اتصالا من الفنان سعيد موسكير اقترح من خلاله استعداده لدعم 100 أسرة بإقليم تزنيت متضررة من الظروف الحالية التي تعيشها المملكة، على أن نساعده في عملية اختيار العائلات المحتاجة والإشراف على عملية إيصال المساعدات إليها، وهو ما قمنا به اليوم بجماعة الركادة، في انتظار أن تشمل العملية نفسها أسرا معوزة بكل من تزنيت والمعدر الكبير".

وأضافت نزهة لمسيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "جمعية لكم تشكر الفنان موسكير نيابة عن جميع ساكنة الإقليم على اختياره تزنيت لتنفيذ مبادرته الإحسانية هاته، وتعبّر له عن خالص امتنانها بعد الثقة التي وضعها في أعضائها للإشراف على إنجاح هذه الآلية التكافلية".

وختمت المتحدثة تصريحها قائلة: "نتمنى من جميع الفنانين الوطنيين أن يحذوا حذو سعيد موسكير بالانخراط مع المجتمع المدني لتنظيم مبادرات اجتماعية من شأنها التخفيف من حدة الظروف القاسية التي تعيشها الأسر المغربية خلال هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جمال.ع الجمعة 03 أبريل 2020 - 21:16
تقبل الله اجرك يااخي ونتمنى كل من له امكانيات المساعدة في هذه الضروف الصعبة ولو بقليل سوف يكون له اجر كبير....
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19
2 - Khalid الجمعة 03 أبريل 2020 - 21:18
ولماذا الإشهار الصدقة تحب ان تكون بالسر ماشي العالم كامل يعرفو راه صدق
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-1
3 - لاجئ مغربي في المغرب الجمعة 03 أبريل 2020 - 21:21
ششششوووووووت دير الخير بلا طبل وبلا غيطة و الله اخلف على لي صدق باليد اليمنى بلا متعرف اليد اليسرى اش مخبي
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