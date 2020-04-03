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كُتّاب وآراء
تحاليل تُبعد "كورونا" عن 6 حالات بإقليم خنيفرة
كشفت التحاليل المخبرية لست حالات كان مشتبها في حملها فيروس "كورونا" المستجد، صبيحة الجمعة، أنها غير مصابة بـ"كوفيد-19".
واستنادا إلى مصدر لهسبريس فإن نتيجة تحاليل الحالات المشكوك فيها، التي توصلت بها مندوبية وزارة الصحة بخنيفرة، والموزعة بين كل من مدينة خنيفرة ومريرت ولقباب، كانت سلبية وغير حاملة للفيروس.
وزاد المصدر نفسه، في تصريح للجريدة، أن هناك حالتين لم تصل بعد نتيجتهما، نظرا للضغط الذي يعيش على وقعه معهد باستور هذه الأيام، لتوصله بعينات كثيرة من مختلف المدن المغربية.
تجدر الإشارة إلى أن إقليم خنيفرة سجل، إلى حدود الساعة، حالة إصابة واحدة بفيروس "كورونا"، تخص مهندسا معماريا جاءت نتائج تحليلاته إيجابية الثلاثاء المنصرم، ويتلقى حاليا العلاج بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة.