24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حديث عن الشّعر في زمن الجائحة (5.00)

  2. لماذا تشكل ألمانيا استثناءً بانخفاض عدد الوفيات جراء "كورونا"؟ (5.00)

  3. جهاز مغربي لتعقيم المداخل (5.00)

  4. تعافي أسرة فرنسية بمراكش (5.00)

  5. 15 حالة شفاء جديدة من كورونا .. المتعافون يتجاوزون المتوفين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الوكالة الحضرية لمدينة تطوان تفتح أبوابها من جديد

الوكالة الحضرية لمدينة تطوان تفتح أبوابها من جديد

الوكالة الحضرية لمدينة تطوان تفتح أبوابها من جديد
جمال سماحي من تطوان
الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:10

أكدت الوكالة الحضرية لتطوان، اليوم الجمعة، استمرارها في أداء مهامها بشكل يومي بعد اضطرارها إلى إغلاق مقرها، الأربعاء الماضي، عقب تأكد إصابة أحد مستخدميها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوكالة الحضرية لتطوان، في بيان توصلت به هسبريس، أن قرار إغلاق مقرها، "هو إجراء احترازي استثنائي قامت به المؤسسة بعد دخول أحد مستخدميها المستشفى الإقليمي لتطوان، وإجرائه التحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد ظهور أعراض عليه".

وأضاف البيان ذاته أن الوكالة مباشرة بعد تأكيد إصابة مستخدمها، "عملت يوم الخميس، بتنسيق مع السلطات ومصلحة حفظ الصحة بجماعة تطوان، على تعقيم كل مرافق الوكالة ومكاتبها وسياراتها"، مشيرة إلى أنها "ربطت الاتصال بمندوبية الصحة بالإقليم، للقيام بالإجراءات الصحية المتبعة في هذه الحالة".

ولفتت المؤسسة ذاتها، عبر بيانها، انتباه مرتفقيها، إلى أنها "مستمرة في أداء مهامها، بشكل يومي ومستمر، عبر نظام الديمومة بمقرها وملحقتها بشفشاون، وعبر هواتف مسؤوليها ومستخدميها، وموقعها وعناوينها الإلكترونية، الموضوعة رهن إشارة كافة المرافقين والشركاء".

وحسب البيان ذاته فإن الوكالة الحضرية لتطوان كانت قد انخرطت في تطبيق مجموعة من التدابير، بشكل مؤقت واستثنائي، منذ بدء حالة الطوارئ الصحية الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، المنصوص عليها في مذكرات الوزارة الوصية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ومن التدابير الاحترازية التي اتخذتها المؤسسة ذاتها "العمل قدر الإمكان على توفير الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين عبر استعمال وسائل التواصل البديلة والرقمية، (الهاتف، البريد الإلكتروني...)، بما من شأنه التقليل من توافد المرتفقين على المصالح الإدارية، وتنظيم عملية التناوب في الحضور بين المستخدمين الذين يقومون بنفس المهام؛ وتوفير مواد التنظيف والتعقيم للمستخدمين وتنظيف وتعقيم مقر وسيارات المؤسسة...".

وأشار بيان المؤسسة إلى أن تلك التدابير تأتي "حرصا منها على سلامة وصحة كافة المستخدمين والمرتفقين، وضمانا لاستمرارية عملها وخدماتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Hassan الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:36
الادارات الخرافية. لا حاجة لنا بهذه الادارات لا يستفيد منها الا المشتغلين بها نحن نحتاج الاكل والصحة هههههه حضرية عن أي حضارة. اه نسيت حضارة الرشوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.