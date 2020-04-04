24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أطفال التوحد ويوميات الحجر المنزلي (5.00)

  2. أربعيني ينتحر قفزا من سطح منزله بمدينة المضيق (5.00)

  3. هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)

  4. شفاء جماعي من "كورونا" .. المغرب يحصد ثمار البروتوكول العلاجي (5.00)

  5. هيئة المحامين تقاضي صاحبة فيديو "العقاب الإلهي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | سلطات إقليم بني ملال تدعم آلاف الأسر المحتاجة

سلطات إقليم بني ملال تدعم آلاف الأسر المحتاجة

سلطات إقليم بني ملال تدعم آلاف الأسر المحتاجة
حميد رزقي من بني ملال
السبت 04 أبريل 2020 - 10:24

في إطار التضامن الاجتماعي والتعبئة الشاملة لمواجهة آثار فرض حالة الحجر الصحي من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد بإقليم بني ملال، تواصل السلطات المحلية عملية تقديم المساعدات الغذائية لفائدة حوالي 50000 من الأسر المحتاجة بالإقليم.

واستهدفت هذه العملية في مرحلتها الأولى الأسر المعوزة التي في وضعية هشاشة، إذ استفاد منها منذ انطلاق العملية بتاريخ 23 مارس المنصرم ما يناهز 15000 أسرة بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم.

كما تستهدف العملية في مرحلتها الثانية، التي انطلقت يوم أمس الجمعة، حوالي 35000 أسرة ذات دخل محدود، والتي أصبحت في وضعية صعبة بسبب عدم مزاولة أربابها أنشطتهم التي تعتبر مورد رزقهم اليومي، وذلك نتيجة فرض حالة الطوارئ الصحية.

ولضمان إيصال هذه المساعدات التي تم توفيرها من طرف المؤسسات العمومية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي ومجالس الجماعات الترابية بإقليم بني ملال والمحسنين وجمعيات المجتمع المدني، إلى مقرات سكنى مستحقيها، عبأت السلطات الإقليمية وسائل لوجستيكية وموارد بشرية مهمة لإنجاح هذه العملية؛ وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة التي تفرض على السكان البقاء في منازلهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - الله نجنا من القسم الثاني السبت 04 أبريل 2020 - 10:59
ازمة كرونا ابانت ان المغاربة ينقسمون الى قسمين قسم يشتغل للتخفيف من اثار الوباء كل حسب موقعه وامكانياته من الطبيب ورجل السلطة الى عامل النظافة المحسنون المتطوعون لايصال المستلزمات للمحتاجين ........ الخ وقسم ثان لا شغل له الى الانتقاد . اعاننا الله ووفقنا ان نكون ضمن القسم الاول ووقانا واجرنا ان نكون من اصحاب القسم الثاني نسال الله السلامة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الغريب السبت 04 أبريل 2020 - 11:03
بارك الله في الجميع على مثل هذه المبادرات الكريمة و لكن من الأحسن إعطاء المال. إعطاء المال سهل على المحسن و أكثر منفعة الفقير لكي يشتري ما يشاء و كيف يشاء و متى شاء.
كذلك إذا أعطيتم فاستروا.
تقبل الله من الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - حبيب السبت 04 أبريل 2020 - 11:12
اتمنى ان تصل المساعدات الى من يستحقها لان البعض عنده ويطمع مع الفقراء في الاستفادة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.