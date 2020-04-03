"مجلس أزيلال" يحول دعم الجمعيات للأسر المعوزة

حميد رزقي من أزيلال

أعلن المجلس الإقليمي لأزيلال انخراطه في المجهودات التي تبذلها السلطات للتصدي لجائحة كورونا، من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية الأساسية، من ضمنها تسخير جميع مصالح المجلس الإقليمي للمساهمة مع باقي المؤسسات الصحية والأمنية والسلطات المحلية، للاشتغال مع الساكنة وتنزيل إجراءات اليقظة الاحترازية حتى يجتاز الإقليم وبلادنا هذه المرحلة .

وأكد المجلس الإقليمي، في بيان يحمل توقيع الرئيس، أن من بين التدابير والخطوات التي تم اتخاذها، استبدالُ مبلغ 700.000,00 درهم الذي كان مخصصاً لدعم الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي، بعملية التوزيع المباشر للمساعدات الغذائية من طرف إدارة المجلس الإقليمي بالتنسيق مع السلطات المحلية.

إلى جانب عقد صفقة خاصة بالمساعدات الغذائية بمبلغ 2.600.000,00 درهم، سيشرف على توزيعها رجال السلطة، وفق قوائم بأسماء المستفيدات والمستفيدين، وبمعية المجتمع المدني العاملين في هذا المجال .

ودعا المجلس الإقليمي المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا العمل الإنساني ومساعدة السلطة المحلية من أجل بلوغ الأهداف المرجوة منه، كما ثمن مجهودات السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والمحسنين وكافة الفعاليات الفاعلة لإنجاح هذه الإجراءات الوقائية والإنسانية .

وتندرج هذه المبادرة، التي أقدم عليها المجلس الإقليمي لأزيلال، بحسب البيان ذاته، في إطار المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية لمواجهة فيروس كورونا ومواجهة الآثار الاجتماعية المترتبة عنه، وتأتي عملا بالمبدأ الدستوري الداعي إلى تحمل، وبصفة تضامنية، التكاليف التي تتطلبها الأعباء الناجمة عن الآفات، ومساهمة منه في حث ساكنة إقليم أزيلال على الالتزام بالتدابير الوقائية الصحية للحجر الصحي.