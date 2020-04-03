عملية تطهير شاملة لمرافق سوق الجملة بطنجة

هسبريس من طنجة

نظمت سلطات مدينة طنجة عملية تطهير شاملة لمرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، شملت مجموعة من الفضاءات، في إطار الوقاية والحد من خطر فيروس "كورونا".

وقد سخرت لهذه العملية، التي همّت مربعات البيع ومحيط السوق وتركزت بالأساس على عمليات التنظيف والتشذيب والتعقيم، إمكانيات مادية ومعدات مختلفة، تعود للجماعة والولاية والشركات الخاصة المعتمدة لهذا الغرض، بالإضافة إلى عمال الإنعاش الوطني.

كما شهدت انخراطا لوكلاء وتجار سوق الجملة، عن طريق تنظيف وتعقيم مربعات البيع ووضع سائل التعقيم عند كل مدخل، لدفع رواد السوق لتعقيم أيديهم قبل الولوج إلى فضاءات السوق.

إلى ذلك، أُقيمت حملة تحسيسية واسعة، أمس الخميس، استهدفت توعية التجار والزبناء بطرق الوقاية وتفادي الاكتظاظ ودعوة التجار بالتقسيط إلى التزود الكافي وتفادي التسوق اليومي.

كما رافقت هذه الخطوة إعادة ضبط توقيت افتتاح السوق وإغلاقه، إذ سيتم ابتداء من يوم السبت 04 أبريل الجاري افتتاح السوق ابتداءً من الساعة الرابعة فجرا وإغلاقه عند الساعة العاشرة صباحا، كما أُخليت الممرات والأرصفة من الصناديق لفسح مجال أكبر أمام المتسوقين وتجنب الازدحام، الذي يعد من أسباب انتقال العدوى بمرض "كورونا".

يذكر أن سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة يعد من أكبر أسواق الجملة بالمغرب، إذ يعرف وفرة في العرض واستقرارا في الأثمان، رغم حالة الطوارئ الصحية الحالية.