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كُتّاب وآراء
منتخبون يحذرون من "كورونا" بميناء سيدي إفني
التمس أعضاء يزاولون مهامهم بالمجلس الجماعي لسيدي إفني من عامل الإقليم، حسن صدقي، التدخل العاجل وإغلاق "ميناء سيدي إفني" وتوقيف جميع أنشطته التي بإمكانها المساهمة في تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمنطقة.
وقالت المراسلة الموقعة من طرف ثمانية أعضاء جماعيين، إن "الرواج التجاري غير المسبوق الذي يعرفه ميناء سيدي إفني خلال الفترة الحالية المتعلقة بالحجر الصحي، يشكل تهديدا مباشرا ينذر بتفشي وباء "كورونا" وسط العاملين بهذا القطاع".
وأشارت الوثيقة ذاتها أنه "إلى جانب الشاحنات القادمة إلى الميناء من مدن تعتبر بؤرا لمرض "كوفيد-19"، فإن المدينة أضحت قبلة للبحارة القادمين من موانئ أخرى، والذين يعمدون إلى اقتناء حاجياتهم من محلاتها التجارية، الشيء الذي يمكن أن يسفر عن انتشار الفيروس داخل الأوساط المحلية".
وأكدت الوثيقة نفسها على ضرورة التفاعل الفوري للسلطات الإقليمية مع مطلب الإغلاق، نزولا عند رغبة وإلحاح الساكنة التي عبرت، أكثر من مرة، عن خوفها من خطورة تطور الوضعية الراهنة التي تعرفها المدينة.