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7 إصابات بكورونا ترفع حصيلة "درعة" إلى 31

7 إصابات بكورونا ترفع حصيلة "درعة" إلى 31
محمد ايت حساين
السبت 04 أبريل 2020 - 00:55

كشفت التحاليل المخبرية التي أجريت، اليوم الجمعة، على 29 حالة بمدينة الريش إقليم ميدلت، للكشف عن وباء "كوفيد-19"، أن ست حالات نتائجها إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بالمدينة إلى 16 حالة.

وبعد إجراء هذا الاختبار، أثبتت التحاليل المخبرية أن 23 حالة نتائجها سلبية وخالية من هذا الوباء، وفق ما أكدته مصادر مسؤولة في تصريح لهسبريس.

وذكرت المصادر ذاتها أن الحالات الست المسجلة قبل قليل كلها من العائلة المصابة نفسها بالريش، شخصان منهم يقطنان بجماعة أموكر بدائرة إملشيل، وكلهم وضعوا في العزل الصحي بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر ذاتها، فإن أول مصابة كانت على علاقة بجميع المصابين الـ15، منها ابنها وأقاربها الذين حضروا إلى جانبها لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجها في 19 من مارس الماضي.

وبإقليم ورزازات، جاءت التحاليل المخبرية التي أجريت على شخص من عائلة الأشخاص الـ4 المصابين في الصباح إيجابية، ليرتفع عدد المصابين بورزازات إلى 5 حالات.

وبإعلان الحالات الـ7 الجديدة، ارتفع عدد المصابين بجهة درعة تافيلالت إلى 31 إصابة، 16 بالريش، وحالتان بدائرة إملشيل، و4 بأرفود، و5 بورزازات، و3 بدائرة أكدز، واحدة بقلعة مكونة.

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