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كُتّاب وآراء
هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأحد، مرور سحب كثيفة مع بعض القطرات المتفرقة بمرتفعات الأطلس والواجهة المتوسطية والريف، مع طقس مستقر وسماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة في باقي مناطق المملكة.
وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق سواحل المحيط الأطلسي، مع هبوب زوابع محلية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية. وستكون الرياح معتدلة وستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الغربي بالسهول الشمالية والوسطى، ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و6 درجات بالأطلس والريف، وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و15 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 14 و20 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستتأرجح ما بين 15 و22 درجة بمرتفعات الأطلس، والریف وبالواجهة المتوسطية، وما بين 22 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسواحل الأطلسية، وما بين 23 و29 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس وداخل منطقة سوس والجنوب الشرقي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 28 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبباقي الأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.