تسجيل حالة وفاة ثانية في سبتة بسبب "كورونا"

جمال سماحي من تطوان

سُجِّلَت بمدينة سبتة المحتلة، ليلة الجمعة، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، وتعود إلى شخص يبلغ من العمر 74 سنة، فرضت حالته الحرجة وضعه بوحدة العناية المركزة في مستشفى المدينة الجامعي، منذ أزيد من أسبوع.

وحسب المعطيات التي أوردتها صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن ضحية فيروس "كوفيد-19" "قد كافح طوال هذا الوقت في وحدة العناية المركزة، إلى حدود ليلة الجمعة، حيث فارق الحياة، مسجلا ثاني حالة وفاة بالمدينة".

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أن المتوفى بسبب فيروس "كورونا" المستجد "هو صديق وجار أول ضحايا الفيروس في المدينة، والذي توفي الجمعة الماضية"، مشيرا إلى أنه "شرطي متقاعد".

وبلغت الحصيلة الإجمالية لعدد المصابين بـ"كوفيد-19" بالثغر المحتل، إلى حدود صباح اليوم السبت، 63 حالة؛ منها حالتان تماثلتا للشفاء، وحالتا وفاة، وحالة حرجة لا تزال ترقد بوحدة العناية المركزة، تعود إلى شابة في الـ27 من عمرها.