مستشفى تطوان يسجل ثاني حالة وفاة بـ"كوفيد 19"

هسبريس من تطوان

سجّل المركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس "كورونا" المستجد؛ ما جعل الحصيلة الإجمالية المؤقتة ترتفع إلى حالتي وفاة بـ"كوفيد 19"، وحالة واحدة تماثلت للشفاء.

وتتعلق حالة الوفاة الجديدة في إقليم تطوان والنواحي، حسب مصادر هسبريس، بشخص (م. م) في السبعينيات من العمر، كان يعاني إلى جانب إصابته بالفيروس من ارتفاع الضغط الدموي المزمن والسكري.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن زوجة المفارق للحياة لا تزال تحت العناية الصحية بالمستشفى سالف الذكر، حيث تخضع للحجر الصحي وأن حالتها مستقرة ولا تدعو إلى القلق.