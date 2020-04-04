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مستشفى تطوان يسجل ثاني حالة وفاة بـ"كوفيد 19"

مستشفى تطوان يسجل ثاني حالة وفاة بـ"كوفيد 19"
هسبريس من تطوان
السبت 04 أبريل 2020 - 18:13

سجّل المركز الاستشفائي سانية الرمل بمدينة تطوان حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس "كورونا" المستجد؛ ما جعل الحصيلة الإجمالية المؤقتة ترتفع إلى حالتي وفاة بـ"كوفيد 19"، وحالة واحدة تماثلت للشفاء.

وتتعلق حالة الوفاة الجديدة في إقليم تطوان والنواحي، حسب مصادر هسبريس، بشخص (م. م) في السبعينيات من العمر، كان يعاني إلى جانب إصابته بالفيروس من ارتفاع الضغط الدموي المزمن والسكري.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن زوجة المفارق للحياة لا تزال تحت العناية الصحية بالمستشفى سالف الذكر، حيث تخضع للحجر الصحي وأن حالتها مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد من تطوان السبت 04 أبريل 2020 - 18:45
اللهم اغفرله ورحمه وتقبله من الشهداء ،وتعازينا لزوجته وابنائه وبالشفاء العاجل لجميع المرضى إنك سميع عليم.
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