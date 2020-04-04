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كُتّاب وآراء
الاشتباه في إصابة بـ"كورونا" يثير الهلع بالمحمدية
يسود هلع كبير في صفوف ساكنة المحمدية بعد الاشتباه في تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمدينة، وتحديدا بحي النصر.
فقد حلت بالحي المذكور، صباح اليوم السبت، سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة لنقل المشتبه في إصابته بـ"كوفيد-19" إلى المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله، لوضعه تحت العزل الطبي في انتظار نتائج التحاليل المختبرية.
وعرف المركز الاستشفائي الإقليمي بالمحمدية استنفارا كبيرا بعد وصول سيارة الإسعاف التي أقلت المشتبه في إصابته بالفيروس الجديد، وتواجدا مكثفا لمختلف العناصر الأمنية لمنع توافد المواطنين.
واستنفرت السلطات المحلية بمدينة المحمدية عناصرها وعملت على إفراغ سوق النصر مخافة أن ينتقل الفيروس بين المواطنين والباعة إذا ما تبينت إصابة المعني بالأمر بهذا المرض.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.