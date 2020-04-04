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شفاء أول حالة من "كورونا" بقسم الإنعاش ابن رشد

شفاء أول حالة من "كورونا" بقسم الإنعاش ابن رشد
هسبريس - و.م.ع
السبت 04 أبريل 2020 - 16:55

احتفت الطواقم الطبية وشبه الطبية والإدارية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، اليوم السبت بالدار البيضاء، بشفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد خضعت للعلاج بقسم الإنعاش، حيث خصصت للمريض المتعافي تكريما خاصا قبل أن يغادر المؤسسة ليلتحق بعائلته.

وبهذه المناسبة، أكد هذا المريض، في تصريح للصحافة " أنه بفضل الله، وبفضل جهود الطواقم الطبية وشبه الطبية، التي تسهر، ليلا ونهارا، من أجل التكفل بالمرضى المصابين بالفيروس، والعناية بهم، استطعت التغلب على الفيروس"، مشددا على أنه "بفضلهم جميعا تمكنت من النجاة من هذا الوباء، وهو شعور لا يوصف، فقد كتب الله لي عمرا جديدا".

ومن جهته، أبرز رئيس قسم الإنعاش والتخدير البروفيسور رشيد حرار أن هذا المريض، الذي تم التكفل باستشفائه منذ 15 يوما، والبالغ 45 سنة، أدخل قسم الإنعاش منذ أسبوع، وكانت حالته "حرجة جدا"، لأنه كان يعاني من مشاكل تنفسية خطيرة.

وأوضح البروفيسور حرار أن الأمر يتعلق بحالة قصور مزمن في التنفس، مع عجز الرئة عن أخذ الأوكسجين، مما استوجب وضعه تحت الرعاية وإخضاعه للتنفس الاصطناعي، مضيفا أن حالته الصحية تحسنت تدريجيا، وتم أخذ عيناته مرتين للتأكد من شفائه التام، وكانت بالفعل النتائج سلبية.

وأشار إلى وجود حالة ثانية تتماثل بدورها للشفاء داخل قسم الإنعاش، حيث يتم التكفل بالحالات الخطرة والحرجة من المصابين بفيروس (كوفيد 19)، والتي تستجيب جيدا للعلاج الذي تخضع له، بعد عشرة أيام من العناية لمساعدتها على التنفس، ويرتقب شفاؤها تماما خلال الأيام المقبلة.

وبالنسبة لمدير المستشفى الجامعي ابن رشد البروفيسور محمد بنغانم الغربي فإن "شفاء أول حالة في قسم الإنعاش هو ثمرة أسابيع من الجهد المبذول من قبل الأطقم الطبية والمساعدة والإدارية، وحتى من خارج المستشفى، ومن قبل السلطات العمومية، فبفضلهم جميعا كانت النتائج إيجابية".

وأضاف أن "كل الجهود المبذولة أعطت اليوم أولى ثمراتها بشفاء هذا المريض، الذي قاوم الفيروس بإيمان قوي وشجاعة كبيرة، شفاؤه يفرحنا ويفتح الطريق أمام حالات أخرى لتتعافى إن شاء الله، وكل ذلك بفضل الخبرات التي نتوفر عليها وبفضل البروتوكول المعتمد في علاج هذه الحالات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - سعيد السبت 04 أبريل 2020 - 17:08
الحمد لله على سلامته وتعافيه
شكرا بلا حدود للأجهزة الطبية بالمستشفى وشكرا بلا حد لوطني العزيز
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2 - مواطنة من فاس السبت 04 أبريل 2020 - 17:09
الحمدلله والشكر لله اللهم اشف جميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين.
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3 - abdo السبت 04 أبريل 2020 - 17:10
شكرا على مجهوداتكم الجبارة واتمنى ان شاء الله أن تكونوا من أهل الجنة أليس حب الأوطان من الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة اللهم ألف بين قلوب المغاربة في كل مكان في العالم يارب العالمين حتى نتقدم ببلادنا وتترحم علينا الأجيال القادمة ان شاء الله كونوا رجال ورأى بلادنا الحبيبة الغالية فهي تنادكم بالدموع الآن ارجوكم كونوا يد واحدة وراء المملكة الشريفة
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4 - مواطنة السبت 04 أبريل 2020 - 17:13
الحمد لله هذا خبر جد مفرح الله يحمي المغرب و شعبه و يشافي كل المرضى بدون استثناء و شكر خاص لكل الأطر التي تسهر على حماية المواطين من الامن و الاطر الطبية و جميع من يعمل لصالح البلاد و الشعب ⁦
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5 - N.H السبت 04 أبريل 2020 - 17:13
فوقاش ما تيكون شي خبر على حالة شفاء كترافقو صورة ديال الأطباء و الممرضات مجتمعين في ساحة المستشفيات فمن يراقب حالة المرضى!!!؟
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6 - عزيز السبت 04 أبريل 2020 - 17:15
بفضل الله ثم بفضل الأدوية والأطباء ووو
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7 - Abdelghani السبت 04 أبريل 2020 - 17:21
الحمد لله رب العالمين على هذا الشفاء
نتمنى الشفاء التام لكل المرضى
شكرا للجسم الطبي وكافة المتدخلين
المرجو من المواطنين الأفاضل التزام البيت إلا من أخرجته حاجة ملحة
اللهم رب العرش العظيم ارفع عنا هذا الوباء
أرجو السلامة للجميع
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8 - لمي السبت 04 أبريل 2020 - 17:22
الحمد لله، الله يشافي الجميع و يحفظ بلدنا
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9 - عزيز من باريس السبت 04 أبريل 2020 - 17:23
الحمد لله على سلامته ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لجميع المرضى وأن يخفظ المتعافين والمسلمين جميعا وكل الناس برحمته وانه ولي ذلك والقادر عليه .لكن على اطباءنا وممرضينا وممرضتنا حفظهم الله وحفظ أهاليهم ان لا ينسوا وأن يتذكروا ان الفضل لله وحده لأنه هو الشافي ثم فضلهم وجهودهم وتعبهم نعم هم يقومون بمجهود كبير . ولكن لا نقول كل ذلك بفضل الخبرت والبروتوكول. وشكرا لكل من يمد يد المساعدة من قريب او بعيد . اجعلوا عملكم خالصا لله يكون افضل لكم ولأقاربكم.
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