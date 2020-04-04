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النّاظور تُسجّل 12 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

النّاظور تُسجّل 12 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد
عبد الكريم هرواش من النّاظور
السبت 04 أبريل 2020 - 17:15

سجّلت مدينة النّاظور، السّبت، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في يوم واحد، بعد توصّل إدارة مستشفى الحسني بنتائج تحاليل مخبرية أُجريت على أشخاص اشتُبه بإصابتهم بالفيروس في وقت سابق.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن 11 حالة تتعلّق بمخالطي الطّبيب وشقيقه اللذين تأكّدت إصابتهما بالفيروس أوّل أمس الخميس، وحالة أخرى تم تسجيلها بمدينة زايو التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور.

واستنفرت المعطيات الجديدة مصالح لجنة اليقظة الوبائية التي انتقلت إلى منازل مخالطي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس قصد تحديدهم وإخضاعهم بدورهم للتّحاليل المخبريّة.

وبادرت السّلطات المحليّة بالنّاظور بإجراء عمليّة تعقيم واسعة استهدفت حيّ لعري الشّيخ، النقطة التي اكتُشف فيها إصابة الطّبيب وشقيقه وعددٌ من مخالطيهما.

وبذلك يغدو العدد الإجمالي للمصابين بمرض "كوفيد-19" على مستوى إقليم النّاظور 15 حالة، وتصبح مدينة النّاظور ثانية من حيث عدد الإصابات بالجهة الشرقية بعد مدينة وجدة.

وتزامنا مع ارتفاع عدد المصابين والتطوّر الجديد الذي عرفته الحالة الوبائية على مستوى إقليم الناظور، عمّم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملةً واسعة تدعو كافة المواطنين إلى ملازمة منازلهم وعدم مغادرتها إلّا للضّرورة القصوى قصد تطويق الانتشار السّريع لجائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفاسي السبت 04 أبريل 2020 - 17:49
2 عداوا 11 و11 عداوا 40 و40 عداوا 80 وهكذا دواليك
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2 - يونس السبت 04 أبريل 2020 - 17:50
اللهم ارفع عن بلادنا هذا الوفاء
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14
3 - Hafid السبت 04 أبريل 2020 - 17:55
يجب فرض حالة الطوارئ ابتداءا من الثانية أو الثالثة زوالا لأن أغلب الذين يظلون يجتمعون ويتجولون في الشوارع لا يستيقظون حتى بعد الظهر
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20
4 - Momo السبت 04 أبريل 2020 - 18:02
لا حول ولا قوة الا بالله مع احترامي لبعض الاطباء الشرفاء،هذا الطبيب لا يستحق الاحترام لانه عاد من بؤرة موبوءة بالفيروس و هو على علم بكافة الاحتياطات اللازمة أخذها و لم يفعل شيئا من هذا القبيل،بل عاد الى عمله و اهله بشكل عاد كأن شيئا لم يحدث،و تسبب في اصابة اشخاص ابرياء،هذا الطبيب يجب متابعته قضائيا.
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9
5 - برافو المصالح الطبية السبت 04 أبريل 2020 - 18:02
واستنفرت المعطيات الجديدة مصالح لجنة اليقظة الوبائية التي انتقلت إلى منازل مخالطي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس قصد تحديدهم وإخضاعهم بدورهم للتّحاليل المخبريّة.
رسالتي للذين يعيبون على المصالح الطبية عدم اجراء تحليلات كافية ان يتمعنوا جيدا في الفقرة السابقة ففيها الجواب الشافي . اضافة ان هناك رقم وطني لمن شك او ظهرت عليه علامات الاصابة ان يتصل به حيث اطباء يقومون بالمتعين ويحددون الحالات التي يشكون انها مصابة بالفيروس وهي التي تنتقل اليها اللجان الطبية المحلية لاخضاعها للعزل الطبي في انتظار التوصل بنتيجة التحاليل الطبية .
ولو كان المشتكون من قلة التحاليل على الحق لكان المغرب لا قدر الله بعد قضاء 14 يوما الماضية كحال اسبانيا او ايطاليا نسال الله السلامة لكل مكونات هذا الوطن حتى المختصين في الانتقاد الخاوي منهم .
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5
6 - saliha السبت 04 أبريل 2020 - 18:09
comment un médecin peut contaminé des gens,il viens de rentrer de l étranger, il a pas fait le nécessaire, je suis désolée de parler comme ça, il est vraiment un abrutis.
je souhaite rétablissement à tout le monde.
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2
7 - Youssef السبت 04 أبريل 2020 - 18:22
نسبة الشباب المنحرف بيننا عالية :
دائما أكررها ومصر عليها فهذه النسبة الكثيييييرة من شباب المجتمع المغربي في حاجة ماسة للتربية والتعليم الصحيحين هذه الفئة بالذات هي المشكل الخطير يجب استهدافها بكل الوسائل اقسم بالله حسبما أراه واعايشه واعاينه بعيني يوميا تحتاج للعصا والاجبار لكي تستقيم واتأسف بشدة كون دولتنا المغربية حين قررت تجنيد الشباب اتجهت عمدا نحو الفئة الواعية المستقيمة وهي قليلة لتستفيد منها بنفقات قليلة واهملت الباقين من شباب المغرب المنحرف الشاذ ( الانتقائية معظلة مؤسساتنا ) فلاتقولو لي انهم ابرياء محتاجون للشغل والدمج وكذا وكذا .... لا والف لا هل التربية والاخلاق والدين يتطلبون الشغل ؟ فكفانا من هذه المبررات السامة القاتلة التي فتكت بامتنا أنني لست ضد احد ولكنني أتألم وحزيييين لهذا الوضع الخطير فهذا الوباء فضح كل شئ فينا كل شئ كل شئ فعدم الامثتال للحضر الصحي نسبة عاااالية من الشباب الضائع هي السبب في تدهور المجتمع أو إصلاحه ولاحول ولاقوة الا بالله .
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