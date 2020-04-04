النّاظور تُسجّل 12 إصابة بـ"كورونا" في يوم واحد

عبد الكريم هرواش من النّاظور

سجّلت مدينة النّاظور، السّبت، 12 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ في يوم واحد، بعد توصّل إدارة مستشفى الحسني بنتائج تحاليل مخبرية أُجريت على أشخاص اشتُبه بإصابتهم بالفيروس في وقت سابق.

وكشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن 11 حالة تتعلّق بمخالطي الطّبيب وشقيقه اللذين تأكّدت إصابتهما بالفيروس أوّل أمس الخميس، وحالة أخرى تم تسجيلها بمدينة زايو التّابعة ترابيا لإقليم النّاظور.

واستنفرت المعطيات الجديدة مصالح لجنة اليقظة الوبائية التي انتقلت إلى منازل مخالطي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس قصد تحديدهم وإخضاعهم بدورهم للتّحاليل المخبريّة.

وبادرت السّلطات المحليّة بالنّاظور بإجراء عمليّة تعقيم واسعة استهدفت حيّ لعري الشّيخ، النقطة التي اكتُشف فيها إصابة الطّبيب وشقيقه وعددٌ من مخالطيهما.

وبذلك يغدو العدد الإجمالي للمصابين بمرض "كوفيد-19" على مستوى إقليم النّاظور 15 حالة، وتصبح مدينة النّاظور ثانية من حيث عدد الإصابات بالجهة الشرقية بعد مدينة وجدة.

وتزامنا مع ارتفاع عدد المصابين والتطوّر الجديد الذي عرفته الحالة الوبائية على مستوى إقليم الناظور، عمّم نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملةً واسعة تدعو كافة المواطنين إلى ملازمة منازلهم وعدم مغادرتها إلّا للضّرورة القصوى قصد تطويق الانتشار السّريع لجائحة كورونا.