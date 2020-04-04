جثمان مصاب بـ"كورونا" يوارى الثرى في مراكش

إبراهيم مغراوي

جرى، اليوم السبت، تشيع جثمان سائق سيارة أجرة بمراكش توفي إثر إصابته بمرض "كوفيد-19".

ووري جثمان الهالك الثرى بمقبرة الرحمة بمراكش تحت الإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات الصحية، بعدما وافته المنية أمس الجمعة.

وكان الستيني المفارق للحياة يقطن بجماعة واحة سيدي ابراهيم بالضاحية الشمالية لمراكش، ومن الحالات الأولى التي أصيبت بالوباء يوم 18 شهر مارس الماضي.

وكانت السلطات المختصة قد وضعت أفراد أسرة الهالك، بمجرد ثبوت إصابته بالفيروس، تحت الحجر الصحي.