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كُتّاب وآراء
مبادرة تضامنية تشمل ساكنة تومنار بضواحي تزنيت
استفادت ساكنة منطقة تومنار الواقعة بالنفوذ الترابي لجماعة سيدي أحمد وموسى بإقليم تزنيت، اليوم السبت، من دعم عيني عبارة عن مواد غذائية واستهلاكية مختلفة، وذلك في إطار مبادرات التضامن الاجتماعي التي يعرفها المغرب لمساعدة الأسرة المتضررة من تداعيات الطوارئ الصحية المقررة من السلطات العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ومكنت هذه الآلية التكافلية المنظمة بشراكة بين جمعيات المجتمع المدني والمحسنين، وبتنسيق مع السلطات المحلية بقيادة تازروالت، من توزيع ما مجموعه 106 قفف مكونة من سلع غذائية وقطاني ومواد تنظيف.
وعمل منظمو البادرة الإنسانية على إيصال المساعدات إلى منازل الأسر المستهدفة انسجاما مع قرار الجهات المسؤولة بتفادي التجمعات.
وفي تصريح لهسبريس، قال رضى إدافقير، فاعل جمعوي، إن "هذه المبادرة الاجتماعية هي بمثابة ثمرة للمجهودات التي بذلها المجتمع المدني بتومنار طيلة الأيام الماضية من أجل إيجاد صيغة ملائمة لمساعدة الأسرة المعوزة ودعمها لتجاوز إكراهات الوضعية الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب مرض كوفيد-19".
"وبفضل الدعم المهم للمحسنين من أبناء المنطقة، والتعاون الإيجابي للسلطات المحلية، استطعنا تنفيذ هذه المبادرة في أحسن الظروف، على أمل أن نباشر أنشطة تعاونية إضافية خلال الأيام القادمة"، يضيف إدافقير.