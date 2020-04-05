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كُتّاب وآراء
مبادرات لدعم الأسر المحتاجة في مراكش والحوز
في إطار التضامن الاجتماعي والتعبئة الشاملة لمواجهة آثار فرض حالة الحجر الصحي لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، تواصل عدة جماعات ترابية وجمعيات مدنية بإقليمي مراكش والحوز عمليات تقديم المساعدات لفائدة الأسر المحتاجة.
جماعة تسلطانت بإقليم مراكش خصصت غلافا ماليا قدره 3.500.000 درهم لمساعدة ودعم الأسر المتضررة من تداعيات الجائحة.
وخصصت الجماعة حوالي 40.001.133 درهم لتجهيز المكتب الصحي الذي أحدث جراء جائحة كورونا، وتمكنيه من الآليات والمركبات والمواد الضرورية لتعقيم الدواوير المنتشرة بمجالها.
وبإقليم الحوز، نظم المجتمع المدني حملة تضامنية بعدد من المناطق الجبلية همت توزيع قفف المؤونة الغذائية لفائدة الأسر المعوزة في هذا الظرف الاستثنائي.
واستفاد من هذه العملية الإنسانية، التي نظمتها جمعية إنصاف بتنسيق مع السلطات المحلية، ما يناهز 150 أسرة توجد في وضعية هشاشة، بكل من الجماعات القروية "تلات نيعقوب"، و"إغيل"، و"أغبار" و"إجوكاك".
وبجماعة سيدي داوود التابعة لدائرة أيت أورير-أيت فاسكا، قررت جمعية أيتماتن للتنمية إعفاء كافة المستفيدين من الماء الصالح للشرب من أداء فواتير شهر مارس.
واتخذت جمعية البركة للتنمية بدوار أكدير نايت إبراهيم بجماعة دار الجامع، بدائرة أمزميز بالإقليم ذاته، القرار عينه لفائدة المستفيدين من هذه المادة الحيوية.
وساهم أعضاء المجلس الجماعي لأوكايمدن، ورؤساء اللجان بالجماعة، وكاتب المجلس، بتعويضاتهم لشهر مارس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا"، والأمر نفسه قام به المجلس الجماعي للالة تكركوست.