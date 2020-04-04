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الرئيسية | جهات | إغلاق مستشفى بعد إصابة طبيب بكورونا في تمارة

إغلاق مستشفى بعد إصابة طبيب بكورونا في تمارة

إغلاق مستشفى بعد إصابة طبيب بكورونا في تمارة
هسبريس من الرباط
السبت 04 أبريل 2020 - 21:10

تقرر إغلاق مستشفى سيدي لحسن بتمارة، اليوم السبت، من أجل تعقيمه وإخضاع جميع العاملين فيه، من أطباء وممرضين وإداريين، للتحاليل المخبرية للكشف عن مدى إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

القرار اتخذ بعد الكشف عن إصابة طبيب بمرض "كوفيد-19"، حيث تقرر نقله إلى أحد المستشفيات لوضعه في الحجر الصحي وإخضاعه للعلاج.

وقد تم على الفور إصدار قرار بإغلاق المشفى وتوزيع المرضى على مستشفيات بالجهة، بينما مازال البحث جاريا عن مخالطي الطبيب، في انتظار نتائج التحاليل المختبرية لباقي العاملين بالمرفق الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - هشام متسائل السبت 04 أبريل 2020 - 21:22
هل تم فحص المرضى مخبريا قبل توزيعهم على المششفيات ؟
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20
2 - tmari السبت 04 أبريل 2020 - 21:26
هاداك المستشفى كتمشي ليه تماره كامله ،شحال قدك تحصي
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25
3 - أنوار السبت 04 أبريل 2020 - 21:27
أعانكم الله يا أيّها الجيش الأبيض على تجاوز هذه المحنة. وحفظكم الله من كل سوء ومكروه
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46
4 - لينة السبت 04 أبريل 2020 - 21:28
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى جميع المستهترين بالحجر الصحي اتقوا الله في انفسكم وفي كل من حولكم.لن تجدوا حتى من يغيثكم اذا ابتلاكم الله بهذا المرض إلزموا بيوتكم حفظكم الله لتحفظوا أرواح غيركم من العاملين في الميدان. لا تكونوا سببا في موت أي كان.
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8
5 - مهاجر السبت 04 أبريل 2020 - 21:30
اللهم نسألك اللطف انا بصراحة فقدت تقة في العالم كامل كنت حتى انا كنقول فيروس .ولكن عندي احساس هناك سر ما . هناك شئ اخطر من فيروس هناك شئ من صنع البشرية . أقسم لكم بالله انا اعيش في دولة اروبية اموجدين او حاطين فريكوات فين اوضعو الموتى . اليوم جميع دول تعرف ما يجري لكن دون جدوى وكل الله في الي دار هادشي . المهيم حاجة واحدة امفرحني المغرب ولله الحمد راه كتقاتل باش ما اعطى الله . خوتي المغاربة نبقاو في ديور ديالنا والله ما اللعب هذا او كاشي ضربة فيروس اكتر والعلم لله اللهم نسألك رفع البلاء عن عبادك
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6
6 - مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 21:32
يارب سلامة الجميع ودبا خاص يفتحوا مستشفى للقرب ومستشفى لكاين قبل العمالة
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5
7 - فاروق السبت 04 أبريل 2020 - 21:33
الله يشافيه ويشافي الطاقم الدي معه ويبعد عنا ربنا هدا البلاء ويجعل له حدا عما قريب ..
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6
8 - مواطن تماري السبت 04 أبريل 2020 - 21:34
الله يشافي الجميع و يحفظنا و ينجينا من هاد الوباء، صراحتا اصبحنا نعاني نفسيا من جراء هاد الفيروس اللعين ،اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء
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6
9 - مواطن مغربي السبت 04 أبريل 2020 - 21:36
نتمنى من المسؤولين عن قطاع الصحة في بلادنا أن يفتحوا الباب للانخراط في صفوف الأطباء وخريجي المدارس الطبية والشبه طبية لدعم العاملين في هذا القطاع مع تمكينهم من كل معدات الوقاية والسلامة للعمل في ظروف جيدة تساعدهم على أداء مهمتهم بكل طمأنينة وحماس وافتخار
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2
10 - abdo temara السبت 04 أبريل 2020 - 21:37
حان الوقت لفتح السبيطار الجديد ديال تمارة راه غي مسدود
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8
11 - محمدين السبت 04 أبريل 2020 - 21:52
من هذه اللحظة فصاعدا أليت على فسي أن أدعو لهؤلاء الجنود العاملين في صمت
خلال صلواتي وفي كل الأوقات ان يعينهم ويحفظهم من كل مكروه وان يتقبل أعمالهم ويبدل سيئاتهم حسنات يا رب!!
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