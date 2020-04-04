24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0813:3517:0519:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مطعم رقمي يتيح للمغاربة تمويل وجبات الأطباء بمراكش والبيضاء (5.00)

  2. أربعيني ينتحر قفزا من سطح منزله بمدينة المضيق (5.00)

  3. هكذا يستعدّ المستشفى العسكري ببنسليمان لاحتواء وباء "كورونا" (5.00)

  4. المستشفى العسكري ببنسليمان (5.00)

  5. شفاء جماعي من "كورونا" .. المغرب يحصد ثمار البروتوكول العلاجي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | كورونا تدفع السلطة إلى تطويق حيّين في الناظور

كورونا تدفع السلطة إلى تطويق حيّين في الناظور

كورونا تدفع السلطة إلى تطويق حيّين في الناظور
عبد الكريم هرواش من النّاظور
السبت 04 أبريل 2020 - 22:00

بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمدينة النّاظور، اليوم السّبت، فرضت السلطات العمومية حجرا صحيا كاملا على حيّيْ محمد عبد الكريم الخطّابي و"لعري الشيخ" الكائنين وسط المدينة.

وشملت عمليّة الحجر الصحي، التّي نفّذتها السلطات في إطار تدابير تطويق انتشار فيروس "كورونا"، إغلاق كافّة المحلات التّجارية وإلزام عموم السّاكنة بالبقاء في منازلها أسبوعين، فيما ستتكلّف عناصر من أعوان السّلطة بجلب الاحتياجات الأساسية للقاطنين بهذين الحيّيْن.

وذكر مصدر من داخل المستشفى الإقليمي الحسني في النّاظور أن المصالح الصحية أخذت عيّنات 24 فردًا من مخالطي الحالات الجديدة لإخضاعها إلى التحاليل المخبرية.

جدير بالذّكر أن إقليم النّاظور سجّل 12 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس "كوفيد-19"، اليوم السبت، موزّعة على 11 من مخالطي الطبيب وشقيقه، اللذين سُجّلت حالتهما الخميس الماضي، وواحدة في مدينة زايو، ليبلغ العدد الإجمالي 15 إصابة بالناظور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.