كورونا تدفع السلطة إلى تطويق حيّين في الناظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بمدينة النّاظور، اليوم السّبت، فرضت السلطات العمومية حجرا صحيا كاملا على حيّيْ محمد عبد الكريم الخطّابي و"لعري الشيخ" الكائنين وسط المدينة.

وشملت عمليّة الحجر الصحي، التّي نفّذتها السلطات في إطار تدابير تطويق انتشار فيروس "كورونا"، إغلاق كافّة المحلات التّجارية وإلزام عموم السّاكنة بالبقاء في منازلها أسبوعين، فيما ستتكلّف عناصر من أعوان السّلطة بجلب الاحتياجات الأساسية للقاطنين بهذين الحيّيْن.

وذكر مصدر من داخل المستشفى الإقليمي الحسني في النّاظور أن المصالح الصحية أخذت عيّنات 24 فردًا من مخالطي الحالات الجديدة لإخضاعها إلى التحاليل المخبرية.

جدير بالذّكر أن إقليم النّاظور سجّل 12 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس "كوفيد-19"، اليوم السبت، موزّعة على 11 من مخالطي الطبيب وشقيقه، اللذين سُجّلت حالتهما الخميس الماضي، وواحدة في مدينة زايو، ليبلغ العدد الإجمالي 15 إصابة بالناظور.