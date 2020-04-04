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أطنان من الخضر تصل معوزين بجبال أكادير

أطنان من الخضر تصل معوزين بجبال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 04 أبريل 2020 - 23:30

بالمنطقة، التي استفادت من كميات مهمة من الخضر واللحوم البيضاء وفّرتها الجمعية، في إطار التضامن مع الفئات الهشة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

سعيد سوم، رئيس الجمعية، قال في تصريح لهسبريس، إن هذه المبادرة تأتي في إطار "سلسلة العمليات التضامنية التي تشهدها مختلف مناطق المغرب في هذه الأيام الحرجة، لمساعدة الأسر ذات الوضع الهش المتضررة من تداعيات تدابير حالة الطوارئ الصحية".

وأضاف المتحدث أن الجمعية وفّرت أزيد من أربعة أطنان من مختلف أنواع الخضر، إلى جانب اللحوم البيضاء، إذ "حصلت نحو 65 أسرة على قفف بها 46 كيلوغراما من الخضروات واللحوم البيضاء، ما سيُخفف عنهم عناء التنقل قصد التبضع".

وختم سعيد سوم تصريحه بجرد سلسلة الإجراءات التي اتبعتها جمعيته لتفادي التجمعات البشرية أثناء عملية التوزيع، إذ "تكلفنا بإيصال هذه المساعدات إلى المستفيدين بثلاثة دواير هي: الزاويت، وأيت جيتاكل، وآيت حماد أوبراهيم، بالإضافة إلى عملية تحسيس وتوعية الساكنة حول فيروس "كورونا"، في انتظار مبادرة مماثلة خلال الأيام السابقة لشهر رمضان".

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